    दून में कर्मचारियों की मिलीभगत से बनाए फर्जी कागज, NRI महिला की 6 बीघा जमीन पर प्लॉटिंग कर गटक गया भूमाफिया, 27 पर केस

    By Soban Singh Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Fri, 21 Nov 2025 02:00 AM (IST)

    देहरादून में भूमाफिया ने कर्मचारियों के साथ मिलकर एक एनआरआई महिला की 6 बीघा जमीन फर्जी कागजात बनाकर हड़प ली। जमीन पर प्लॉटिंग करके उसे बेच दिया गया। पुलिस ने इस मामले में 27 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और जांच जारी है।

    जागरण संवाददाता, देहरादून। दून में सक्रिय भूमाफिया ने एनआरआइ बुजुर्ग महिला की छह बीघा जमीन पर प्लाटिंग कर बेच डाली। महिला को जमीन खुर्दबुर्द होने की जानकारी मिली तो वह देहरादून पहुंचीं। इस जमीन पर कुछ मकान बन गए तो कुछ ने मकान बनाने के लिए बुनियाद का काम शुरू कर दिया है। महिला ने रजिस्ट्रार कार्यालय से दस्तावेज निकलवाए तो पता चला कि भूमाफिया ने फर्जी दस्तावेज बनाए हुए थे। मामले में क्लेमेनटाउन पुलिस ने 27 आरोपितों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया है।

    पुलिस को दी तहरीर में महारानी बाग, दक्षिण दिल्ली निवासी 80 वर्षीय नीलम मिसाल ने बताया कि उनकी दून के भारुवाला ग्रांट में पुस्तैनी जमीन है। वह वर्तमान में अमेरिका में रहती हैं। इसका फायदा उठाकर भूमाफिया ने फर्जी दस्तावेज तैयार कर उनकी जमीन बेच दी। आरोपितों की ओर से फर्जी बैनामे कराए गए।

    इन पर हुआ मुकदमा

    थानाध्यक्ष क्लेमेनटाउन मोहन सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर आरोपित सेशख साद उल्ला निवासी गांधी रोड, इरफान हैदर निवासी नेहरू कालोनी, नदीम खान निवासी अनवरपुर बिजनौर, शेख फारुख उल्ला निवासी गांधी रोड, इमरान फरीदी निवासी कारगी रोड मुस्लिम बस्ती, मोहम्मद इमरान, खुर्शीद अहमद, मोहम्मद सुलताना तीनों निवासी भारुवाला क्लेमेनटाउन, वसीम खान निवासी भंडारी बाग रीठामंडी, अजहर अली व सरफराज अहमद निवासी मंगलबस्ती राजीवनगर, सलीम अहमद निवासी कारगी ग्रांट, मोहम्मद जाहिद निवासी बड़ा भारुवाला, मन्नान निवासी टर्नर रोड, शेख उमान उल्ला निवासी गांधी रोड, नौशाद अहमद निवासी फजलपुर ढाकी बिजनौर, चरण सिंह चौधरी निवासी लैनपुरी वसंत विहार, बिजनौर, मुमताज जहां निवासी गांधी रोड, हसीब निवासी ब्राह्मणवाला, अंजुम निशा निवासी गांधी रोड, जावेद खान निवासी भारुवाला, मौसीम निवासी अनवरपुर चतर बिजनौर, मोहम्मद इमरान निवासी मुस्लिम बस्ती कारगी ग्रांट, मोहम्मद अरशद निवासी शक्ति विहार रायपुर, शादाब हुसैन निवासी कारगी ग्रांट, नसीम निवासी बड़ा भारुवाला व वसीम निवासी मोजमपुर नारायण बिजनौर के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया है।