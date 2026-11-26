जागरण संवाददाता, देहरादून। राजपुर रोड पर संचालित पांच बड़े बार-रेस्तरां, क्लब, जबकि एक रेस्तरां को सील कर दिया गया।

बुधवार को यह कार्रवाई उत्तराखंड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने पर्यवर्णीय मानकों के उल्लंघन पर की। इस कार्रवाई से राजपुर रोड पर संचालित तमाम बार, क्लब और रेस्तराओं में हड़कंप की स्थिति रही।

ऊर्जा निगम ने सभी छह प्रतिष्ठानों के बिजली कनेक्शन काटे

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी नरेश गोस्वामी के अनुसार यह कार्रवाई जिला प्रशासन की मौजूदगी में की गई। कार्रवाई से पहले ऊर्जा निगम ने सभी छह प्रतिष्ठानों के बिजली कनेक्शन काट दिए थे।