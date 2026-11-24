डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। हवा की गुणवत्ता जांचने के लिए आजकल लोग मोबाइल एप्स और वेबसाइट्स का सहारा लेते हैं लेकिन कई बार अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर एक ही शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) अलग-अलग दिखाई देता है।

हाल ही में केरलम के तिरुवनंतपुरम में एक मोबाइल एप ने AQI का स्तर 300 से ऊपर दिखाया, जबकि राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सरकारी आंकड़े इससे काफी अलग थे।

इस अंतर के सामने आने के बाद सरकार ने मामले की जांच के लिए तीन सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। ऐसे में आम लोगों को मन में यह सवाल उठना लाजिमी है कि प्रदूषण के सटीक स्तर के लिए किस रीडिंग पर भरोसा किया जाए।

AQI रीडिंग क्या है? क्या यह कुल प्रदूषण का आंकड़ा है? AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स हवा में मौजूद कुल प्रदूषण का आंकड़ा नहीं है, बल्कि यह हवा में घुले प्रमुख प्रदूषण फैलाने वाले कणों और गैसों के स्तर को दर्शाने वाला एक स्कोर है।

भारत में AQI की गणना मुख्य रूप से PM2.5, PM10, ओजोन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे प्रदूषकों के आधार पर की जाती है। एक ही शहर में अलग-अलग एप अलग AQI क्यों दिखाते हैं? अलग-अलग डिजिटल प्लेटफॉर्म पर AQI के आंकड़ों में अंतर होने के पीछे कई तकनीकी कारण होते हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) ने स्पष्ट किया है कि भारत में राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक (NAQI) के मानक तय हैं।

कई विदेशी या निजी मोबाइल ऐप्स अमेरिका (US-EPA) या अन्य देशों के मानकों, सैटेलाइट डेटा और अपने अलग एल्गोरिदम का उपयोग करते हैं, जिससे एक ही हवा की गुणवत्ता के लिए अलग-अलग नंबर दिखाई देते हैं। उनकी लोकेशन, आंकड़े अपडेट करने का समय और औसत निकालने का तरीका भी अलग हो सकता है।

कोई एप किसी खास इलाके के स्टेशन का डेटा दिखा सकता है, जबकि दूसरा पूरे शहर या मॉडल आधारित अनुमान बता सकता है। कई बार किसी गड़बड़ी या डेटा ट्रांसमिशन की समस्या से भी रीडिंग प्रभावित हो सकती है। सरकारी और मोबइल एप की रीडिंग अलग तो किस पर करें भरोसा? यदि सरकारी आंकड़ों और मोबाइल एप की रीडिंग में अंतर दिख रहा हो, तो सबसे पहले डेटा के स्रोत, मॉनिटरिंग स्टेशन की सटीक लोकेशन और डेटा अपडेट होने के समय की जांच करनी चाहिए।