राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली की हवा एक बार फिर बिगड़ने लगी है। मंगलवार को इस महीने की सबसे साफ हवा मिलने के बाद बुधवार को प्रदूषण का स्तर करीब 30 अंक बढ़ गया।

दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआइ) 204 से बढ़कर 232 पर पहुंच गया, जो खराब श्रेणी में है। चिंता की बात यह है कि शुक्रवार तक हवा बहुत खराब श्रेणी में पहुंचने का पूर्वानुमान है। वायु गुणवत्ता पूर्व चेतावनी प्रणाली के अनुसार, अगले दो दिनों में मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियां प्रदूषकों को वातावरण में फैलने से रोकेंगी।

किन कारकों की रही प्रदूषण में हिस्सेदारी? बुधवार को दिल्ली के प्रदूषण में सबसे ज्यादा 25.5 प्रतिशत हिस्सेदारी वाहनों से निकलने वाले उत्सर्जन की रही। इसके बाद लकड़ी व उपले जैसे घरेलू ईंधन के जलने से होने वाले प्रदूषण की हिस्सेदारी 24 प्रतिशत रही।

सेकेंडरी ऑर्गेनिक एयरोसोल का योगदान 20.5 प्रतिशत और कचरा जलाने का 12 प्रतिशत दर्ज किया गया। औद्योगिक स्रोतों से 2.4 प्रतिशत और सड़क की धूल व मिट्टी से 3.8 प्रतिशत प्रदूषण होने का अनुमान है।



सीपीसीबी के आंकड़ों के मुताबिक, बुधवार को 58 निगरानी केंद्रों से मिले आंकड़ों में 33 केंद्रों पर हवा खराब, 20 पर मध्यम और पांच केंद्रों पर बहुत खराब श्रेणी में रही। उत्तम नगर सबसे प्रदूषित इलाका रहा, जहां एक्यूआइ 385 दर्ज किया गया। सुबह नौ बजे यहां एक्यूआइ 415 तक पहुंच गया था।

शुक्रवार को प्रदूषण फैलने की संभावना सबसे कम पूर्व चेतावनी प्रणाली के मुताबिक, गुरुवार को भी हवा खराब श्रेणी में रहने का अनुमान है, जबकि शुक्रवार को यह बेहद खराब हो सकती है। इसकी बड़ी वजह हवा में प्रदूषकों के फैलाव के लिए अनुकूल परिस्थितियों का नहीं होना है।