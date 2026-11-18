डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बुधवार को वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 300 से नीचे दर्ज किया गया है। इससे लोगों को प्रदूषण की मार से थोड़ी राहत मिली है।

इससे पहले मंगलवार को भी दिल्ली का एक्यूआई 300 से नीचे दर्ज किया गया था। खास बात यह है कि राजधानी के कई इलाकों में आज एक्यूआई 300 से नीचे दर्ज किया गया है।

लोग ले रहे राहत की सांस

पिछले कई दिनों से लोग प्रदूषण के कहर से त्रस्त थे। ऐसे में एक्यूआई में दिख रही गिरावट को एक राहत के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। लोग इस बात को लेकर राहत की सांस लेते हुए नजर आ रहे हैं कि प्रदूषण के स्तर में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। अब उन्हें दमघोंटू हवा में सांस नहीं लेना होगा।

स्थान AQI श्रेणी आनंद विहार 207 खराब अशोक विहार 224 खराब बवाना दिल्ली 247 खराब चांदनी चौक दिल्ली 292 बहुत खराब आईजीआई एयरपोर्ट 194 मध्यम नोएडा सेक्टर-62 295 बहुत खराब इंदिरापुरम गाजियाबाद 207 खराब हापुड़ 114 मध्यम गुरुग्राम सेक्टर-51 267 खराब खासकर बच्चे, बुजुर्ग और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रहे लोग चैन की सांस लेते हुए नजर आ रहे हैं कि अब राजधानी की वायु गुणवत्ता में सुधार दर्ज किया जा रहा है। इसके अलावा, प्रशासन की ओर से भी हवा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं, जिसके सकारात्मक नतीजे भी देखने को मिल रहे हैं। हटी ग्रेप-3 की पाबंदियां उधर, दिल्ली में प्रदूषण से राहत मिलने के बाद ग्रेप-3 के तहत लगी पाबंदियों को हटा दिया गया है। हालांकि, ग्रेप-1 और ग्रेप-2 के तहत प्रतिबंध रहेगी, ताकि प्रदूषण से स्थिति आने वाले दिनों में ज्यादा ना बिगड़ जाए। छह नवंबर को ग्रेप-3 को लागू किया गया था।