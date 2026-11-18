दिल्ली के लोगों को मिली प्रदूषण से थोड़ी राहत, AQI 300 के नीचे, जानिए अपने इलाके का हाल
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बुधवार को वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 300 से नीचे दर्ज किया गया, जिससे लोगों को प्रदूषण ...और पढ़ें
HighLights
दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक 300 से नीचे दर्ज।
प्रदूषण से लोगों को मिली थोड़ी राहत, ग्रेप 3 हटा।
बच्चे, बुजुर्गों को सावधानी बरतने और मास्क लगाने की सलाह।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बुधवार को वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 300 से नीचे दर्ज किया गया है। इससे लोगों को प्रदूषण की मार से थोड़ी राहत मिली है।
इससे पहले मंगलवार को भी दिल्ली का एक्यूआई 300 से नीचे दर्ज किया गया था। खास बात यह है कि राजधानी के कई इलाकों में आज एक्यूआई 300 से नीचे दर्ज किया गया है।
लोग ले रहे राहत की सांस
पिछले कई दिनों से लोग प्रदूषण के कहर से त्रस्त थे। ऐसे में एक्यूआई में दिख रही गिरावट को एक राहत के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। लोग इस बात को लेकर राहत की सांस लेते हुए नजर आ रहे हैं कि प्रदूषण के स्तर में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। अब उन्हें दमघोंटू हवा में सांस नहीं लेना होगा।
|स्थान
|AQI
|श्रेणी
|आनंद विहार
|207
|खराब
|अशोक विहार
|224
|खराब
|बवाना दिल्ली
|247
|खराब
|चांदनी चौक दिल्ली
|292
|बहुत खराब
|आईजीआई एयरपोर्ट
|194
|मध्यम
|नोएडा सेक्टर-62
|295
|बहुत खराब
|इंदिरापुरम गाजियाबाद
|207
|खराब
|हापुड़
|114
|मध्यम
|गुरुग्राम सेक्टर-51
|267
|खराब
खासकर बच्चे, बुजुर्ग और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रहे लोग चैन की सांस लेते हुए नजर आ रहे हैं कि अब राजधानी की वायु गुणवत्ता में सुधार दर्ज किया जा रहा है। इसके अलावा, प्रशासन की ओर से भी हवा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं, जिसके सकारात्मक नतीजे भी देखने को मिल रहे हैं।
हटी ग्रेप-3 की पाबंदियां
उधर, दिल्ली में प्रदूषण से राहत मिलने के बाद ग्रेप-3 के तहत लगी पाबंदियों को हटा दिया गया है। हालांकि, ग्रेप-1 और ग्रेप-2 के तहत प्रतिबंध रहेगी, ताकि प्रदूषण से स्थिति आने वाले दिनों में ज्यादा ना बिगड़ जाए। छह नवंबर को ग्रेप-3 को लागू किया गया था।
इसके अलावा, बेशक प्रदूषण से लोगों को राहत मिल रही हो, लेकिन उन्हें यही सुझाव दिया जा रहा है कि वो सावधानी बरतने में किसी भी प्रकार की कोताही नहीं करें। बाहर जाते समय में मास्क जरूर लगाएं। वहीं, बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं भी विशेष रूप से अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें।