    देहरादून में इटली में नौकरी लगाने का झांसा देकर 11 लाख रुपये की ठगी, शिकायत करने पर देते हैं मारने की धमकी

    By Soban Singh Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Mon, 13 Oct 2025 07:26 PM (IST)

    देहरादून में एक व्यक्ति को इटली में नौकरी दिलाने का वादा करके 11 लाख रुपये की ठगी की गई। शिकायत करने पर उसे जान से मारने की धमकी भी दी गई। पीड़ित ने पुलिस में मामला दर्ज कराया है, और पुलिस जांच में जुटी है।

    इटली में नौकरी लगाने का झांसा देकर 11 लाख रुपये की ठगी।

    जागरण संवाददाता, देहरादून। इटली में नौकरी लगाने का झांसा देकर आरोपितों ने एक व्यक्ति से 11 लाख रुपये की ठगी कर दी। आरोपितों ने दो साल का वीजा बनाने की बात कही थी, लेकिन चार माह का ही वीजा बनाया और युवक जब इटली गया तो उसे बैठाकर रखा व नौकरी लगाने की बात कहने पर उसके साथ मारपीट की। पटेलनगर कोतवाली पुलिस ने इस मामले में चार आरोपितों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पुलिस को दी तहरीर में अवतार सिंह निवासी सिंघल मंडी कारगी रोड पटेलनगर ने बताया कि उनकी मुलाकात वर्ष 2023 में हरचरण मल्ली व उसका जीजा नरेंद्र उर्फ राजा निवासी बटाला पंजाब से हुई। आरोपितों के साथ संदीप व अमृतपाल भी शामिल थे। पीड़ित के अनुसार हरचरण मल्ली ने उनसे कहा कि वह उनके पुत्र को इटली में भेजकर नौकरी लगा देगा।

    वेतन दो लाख रुपये देने की बात कही और खाना पीना रहना का इंतजाम हरचरण मल्ली का जीजा के पास होने की बात कही गई। हरचरण मल्ली ने कहा कि उसने विदेश में काफी सारे नौजवानों को भेजा है व नौकरी लगाया है।

    वह चीन, जापान, अमेरिका, इग्लैंड, इंडोनेशिया अलग-अलग देशों में उनकी क्षमता व शिक्षा के अनुसार नौकरी लगाते है व उनको वर्किंग वीजा भी दिलाते हैं।

    पीड़ित ने बताया कि वह हरचरण मल्ली व उसके जीजा नरेंद्र के जाल में फंस गए। उन्होंने वर्ष 2023 में यूनियन बैंक के माध्यम से हरचरण मल्ली के खाते में 11 लाख रुपये ट्रांसफर किए। हरचरण मल्ली व उसके जीजा ने अगस्त में कहा कि कागजात वीजा सब तैयार हो गए हैं और 17 सितंबर 2024 को इटली का टिकट बनाया व उनके पुत्र को इटली भेज दिया।

    शिकायतकर्ता अवतार सिंह ने बताया कि वीजा सिर्फ चार महीने का बनाया गया जबकि बात दो साल के वर्किंग वीजा की हुई थी। चार महीने तक उनके के बेटे को खाली बैठाकर रखा। जब पुत्र ने कहा कि मुझे इटली में उसे खाली बैठा रखा है तो हरचरण मल्ली के जीजा नरेंद्र ने इटली में उनके पुत्र से मारपीट कर दी और उसे जान से मारने की तैयारी कर रहा था।

    उनका बेटा नरेंद्र की चुंगल से भाग गया और 14 जनवरी 2025 को इटली पुलिस ने उसे सुरक्षा में लिया। इस तरह बेटे की जान बच गई। अब भी आरोपित जान से मारने की धमकी दे रहे हैं कि यदि कहीं शिकायत की तो वह बेटे को जान से मार देंगे।

    पटेलनगर कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक चंद्रभान अधिकारी ने बताया कि तहरीर के आधार पर आरोपित हरचरण मल्ली, नरेंद्र उर्फ राजा, संदीप व अमृतपाल के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।