जागरण संवाददाता, देहरादून। शहर में जाम का जंजाल आमजन से लेकर पॉश कालोनियोंं के नागरिकों के लिए सिरदर्द बना हुआ है।

पॉश कालोनियोंं के नागरिकोंं को घर से बाहर निकलते ही जाम से जूझना पड़ रहा है। मुख्य चौराहोंं पर यातायात व्यवस्था बेहतर नहीं होने परेशानी कई गुणा बढ़ रही है। पूरे दिन सड़क पर जाम में वाहन रेंगते रहते हैं।

शहर की प्रसिद्ध जीएमएस रोड पर जाम के हालात से पॉश कालोनियोंं में रहने वाले नागरिक परेशान है। सुबह से शाम तक सड़क पर जाम लगा रहता है। चौक-चौराहोंं पर यातायात संचालन के पुख्ता इंतजाम नहीं होने से जाम के हालात बन रहते हैं।

यातायात संचालन के पुख्ता इंतजाम नहीं खासकर, वीकेंड पर सैलानियों की बड़ी संख्या में आमद होते ही स्थिति बद से बदतर हो जाती है। वर्तमान में जीएमएस रोड पर कमला पैलेस के पास लालबत्ती से शिमला बाइपास तक आये दिन जाम से पॉश कालोनी में निवासरत लोगों की परेशानी बढ़ी हुई है।

जाम के कारण 10 मिनट के सफर में 40 मिनट का समय लग रहा है। दरअसल, जीएमएस रोड पर शहर की प्रतिष्ठित पॉश कालोनी स्थित है। मधु विहार, शैलोक कालोनी चमन विहार फेज-1 व 2, हिमज्योति एन्क्लेव, मयूर विहार, ज्वेल रेजिडेंसी, केशव विहार , इंजीनियर्स एन्क्लेव, आराधना गार्डन, सीमाद्वार, लोकप्रिया व अन्य रिहायशी कालोनियों में करीब 62 हजार आबादी की बसावट हैं।

कालोनियोंं सरकारी नौकारी, शिक्षक, बिजनेस व अन्य नौकरी-पेश से जुड़े लोग निवास करते हैं। वहीं विकासनगर व सेलाकुई की ओर से आने वाले वाहन शिमला बाइपास व जीएमएस रोड होते हुए शहर में प्रवेश करते हैं। ऐसे में हर रोज सड़क पर जाम के हालात बने रहते हैं।

अलका डेरी चौक बना जाम का जंक्शन जीएमएस रोड पर अलका डेरी चौक जाम का जंक्शन बना हुआ है। प्रतिदिन कई हजार वाहनोंं के गुजरने से यहां पर हर समय जाम के हालात बने रहते हैं। यहां पर एक होमगार्ड के कंधों पर पूरी यातायात व्यवस्था संचालित हो रही है।