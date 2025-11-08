देहरादून की धड़कन ने फिर पकड़ी रफ्तार! घंटाघर की घड़ी फिर चली; DM की पहल से मरम्मत कार्य पूरा

जागरण संवाददाता, देहरादून। देहरादून की पहचान और शहर की धड़कन कहे जाने वाले घंटाघर की घड़ी अब एक बार फिर सही समय बताने लगी है। पिछले कुछ समय से घड़ी की सुई रुक जाने और गलत समय दिखाने की शिकायतों का संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी सविन बंसल ने तत्काल कार्रवाई की।

जिलाधिकारी ने घड़ी की मरम्मत के लिए आवश्यक धनराशि स्वीकृत की और इस कार्य के लिए चेन्नई की विशेषज्ञ फर्म ‘इंडियन क्लॉक्स’ को जिम्मेदारी सौंपी गई। फर्म के इंजीनियरों ने जांच के दौरान पाया कि घड़ी की वायर, जीपीएस, लाउडस्पीकर और बेल सिस्टम में खराबी आ चुकी थी। सभी हिस्सों को बदलने के बाद घड़ी को पूरी तरह से दुरुस्त कर दिया गया है।