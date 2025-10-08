Language
    Flow Trade Fair Show: कला और संस्कृति के संगम का प्रतीक है फ्लो बाजार- सीएम धामी

    By Ankur Agarwal Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Wed, 08 Oct 2025 08:14 AM (IST)

    फिक्की फ्लो उत्तराखंड द्वारा आयोजित फ्लो ट्रेड फेयर एवं आर्टिजन हाट के नौवें संस्करण का शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर गीता धामी ने कहा कि यह आयोजन महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने और राज्य की कला व संस्कृति को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण मंच है। इस कार्यक्रम में देशभर से आए शिल्पकारों ने अपनी कला का प्रदर्शन किया जिससे महिलाओं को आत्मनिर्भरता की प्रेरणा मिली।

    कला और संस्कृति के संगम का प्रतीक है फ्लो बाजार: धामी।

    जागरण संवाददाता, देहरादून। फिक्की फ्लो उत्तराखंड की ओर से आयोजित फ्लो ट्रेड फेयर एवं आर्टिजन हाट के नौंवें संस्करण का शुभारंभ मंगलवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पत्नी गीता धामी ने किया।

    इस मौके पर श्रीमती धामी ने कहा कि फिक्की फ्लो की ओर से आयोजित यह बाजार न केवल महिला उद्यमियों को बड़ा मंच प्रदान कर रहा है, बल्कि यह राज्य में महिला शक्ति, कला व संस्कृति के संगम का प्रतीक भी है।

    इस तरह के आयोजन उत्तराखंड में महिलाओं को आत्मनिर्भरता की ओर प्रेरित करते हैं। राजपुर रोड स्थित मधुबन होटल में आयोजित कार्यक्रम में दर्जाधारी विनोद उनियाल व मधु भट्ट समेत भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष रुचि भट्ट समेत भाजयुमो की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्रीमती नेहा जोशी भी उपस्थित रहीं।

    इस मौके पर फिक्की फ्लो उत्तराखंड की चेयरपर्सन एवं दर्जाधारी (बाल विकास) डा. गीता खन्ना ने कहा कि उत्तराखंड की महिलाएं आज नेतृत्व के हर क्षेत्र में नई ऊंचाई छू रही हैं। फ्लो ट्रेड फेयर व आर्टिजन हाट इसी दिशा में एक सशक्त पहल है, जो महिलाओं को आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में भी अहम भूमिका निभा रहा है।

    दो दिवसीय यह आयोजन महिला उद्यमियों, शिल्पकारों और स्थानीय व्यवसायों को एक साझा मंच प्रदान करता है, जहाां भारत की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर और कला परंपरा का उत्सव मनाया जा रहा है। कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता, आत्मनिर्भरता और सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है।

    आर्टिजन हाट में देशभर से आए राष्ट्रीय स्तर के प्रसिद्ध शिल्पकारों ने अद्भुत कला का प्रदर्शन भी किया। इनमें पद्मश्री व यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त शिल्पकार भी शामिल हैं। मेले में आभूषण, जीवनशैली उत्पाद, हस्तशिल्प, गृह सज्जा, फर्निशिंग, फैशन और अन्य क्षेत्रों के विशेष स्टाल आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं।

    उद्घाटन समारोह के अवसर पर कठपुतली मेकिंग, पेपर कटिंग जैसी वर्कशाप भी आयोजित की गई। जिनमें राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त शिल्पकारों ने संस्कृति और धरोहर को साझा करते हुए प्रतिभागियों को अपनी कला से रूबरू कराया और उन्हें पारंपरिक शिल्प तकनीकों की बारीकियां सिखाईं।

    कार्यक्रम में सह-संयोजक लुबना मिर्जा व ज्योति सिंह राठौर, वरिष्ठ उपाध्यक्ष तृप्ति बहल, वाइस चेयरपर्सन मीनाक्षी सोती, कोषाध्यक्ष हरप्रीत कौर, सचिव स्मृति बत्ता, पूर्व अध्यक्ष किरण भट्ट और अनुराधा मल्ला, नेशनल जीबी मेंबर नेहा शर्मा तथा मीडिया समन्वयक सुनीता विद्यार्थी आदि उपस्थित रहीं।