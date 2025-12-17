Language
    सड़क पर कूड़ा फेंकने वाले हो जाएं सावधान, ऐसा करने पर अब होगी कानूनी कार्रवाई

    By Mahendra Singh Chauhan Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Wed, 17 Dec 2025 09:13 AM (IST)

    देहरादून में अब सड़क पर कूड़ा फेंकने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नगर निगम ने शहर को स्वच्छ रखने के लिए यह कदम उठाया है। कूड़ा फेंकने पर जुर्मान ...और पढ़ें

    संवाद सहयोगी, जागरण देहरादून। नगर पालिका परिषद को स्वच्छ बनाने हेतु पालिका प्रशासन ने अब कड़े कदम भी उठाने शुरू कर दिए हैं। कूड़ा वाहन में कूड़ा न देकर सड़कों के किनारे फेंकने वालों के विरुद्ध अब पालिका प्रशासन कानूनी कार्रवाई भी करेगा।

    साथ ही ऐसे लोगों को चिन्हित करते हैं हुए पालिका प्रशासन की ओर से नोटिस देने की कार्रवाई भी नगर के कान्हरवाला से शुरू कर दी गई है। मंगलवार को नोटिस जारी करने उतरी टीम को देखकर कई लोगों ने अपना बकाया यूजर चार्ज भी जमा किया।

    वहीं कोई उचित जवाब न देने वाले पांच परिवारों को पालिका की ओर से नोटिस भी जारी किया गया है। वहीं अब घरों में रहने वाले किराएदारों को भी अलग-अलग यूजर चार्ज देना होगा। ना देने वालों के विरुद्ध पालिका प्रशासन कार्रवाई करने का मन बना चुका है।

    यहां बता दें कि जिलाधिकारी देहरादून सविन बंसल की सख़्ती के बाद पालिका प्रशासन भी अब स्वच्छता को लेकर सख्त हो गया है। वहीं इस मामले को लेकर दैनिक जागरण ने भी स्वच्छता की बदहाली को लेकर मुहिम चलाई थी।

    इसी को लेकर मंगलवार को पालिका के अधिशासी अधिकारी एमएल शाह के निर्देश के बाद मुख्य सफाई निरीक्षक सचिन रावत ने टीम के साथ समय-समय पर स्वच्छता वाहिनियों की ओर से चिन्हित ऐसे परिवारों को नोटिस जारी किए जो कि कूड़ा वाहन में कूड़ा न देकर सड़कों के किनारे फेंकते है।

    मुख्य सफाई निरीक्षक सचिन रावत ने बताया कि अब कूड़े को मुख्य मार्ग फेंकते पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। साथ ही सभी को यूजर चार्ज देना होगा। इस अवसर पर पालिका के कर अधीक्षक रविंद्र सिंह पंवार, स्वच्छता वाहिनी से जुड़ी सदस्य आशा सेमवाल, सुपरवाइजर अंकित, संजय आदि मौजूद रहे।

