दीपावली पर रसोई गैस की नहीं होगी किल्लत, देहरादून में 20 हजार सिलिंडरों का बैकलॉग... आपूर्ति विभाग ने बनाया प्लान

दीपावली पर रसोई गैस की नहीं होगी किल्लत, कालाबाजारी रोकने को टीमें गठित

- बुकिंग के 24 घंटे में सिलिंडर डिलीवरी के निर्देश, अतिरिक्त खेप बढ़ाने के साथ देर तक चलेंगे बाटलिंग प्लांट

- जिले में 70 गैस एजेंसियों से जुड़े हैं 7.8 लाख घरेलू और 16 हजार कमर्शियल उपभोक्ता



जागरण संवाददाता, देहरादून। पांच दिवसीय दीपोत्सव पर घरों में पकवानों और मिठाइयों की खुशबू बरकरार रहेगी। त्योहारी सीजन में रसोई गैस की किल्लत न हो, इसके लिए जिला आपूर्ति विभाग ने अभी से कमर कस ली है।

विभाग ने तेल कंपनियों को गैस की निर्बाध आपूर्ति बनाए रखने, अतिरिक्त सिलिंडर उपलब्ध कराने और बाटलिंग प्लांट को देर तक संचालित करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही गैस की कालाबाजारी और अवैध रिफिलिंग रोकने के लिए तहसीलवार निगरानी टीमें गठित की गई हैं।

जनपद में इंडेन, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम की कुल 70 गैस एजेंसियां शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक आपूर्ति करती हैं। इनसे करीब 7.8 लाख घरेलू और 16 हजार कमर्शियल उपभोक्ता जुड़े हैं। सामान्य दिनों में जिले में प्रतिदिन करीब 15 हजार घरेलू और चार हजार कमर्शियल सिलिंडरों की मांग रहती है।

नवंबर में धनतेरस, छोटी दीपावली, बड़ी दीपावली, गोवर्धन पूजा और भैया दूज को लेकर लोगों में खासा उत्साह है। इन पर्वों पर पारंपरिक मिष्ठान और पकवान बनाने की परंपरा के चलते गैस की मांग बढ़ने की संभावना है। ऐसे में विभाग ने आपूर्ति व्यवस्था दुरुस्त रखने के निर्देश दिए हैं।

20 हजार सिलिंडरों का बैकलॉग, 24 घंटे में डिलीवरी के निर्देश जिले की 70 गैस एजेंसियों पर करीब 20 हजार घरेलू सिलिंडरों का बैकलॉग है। वर्तमान में बुकिंग कराने के बाद उपभोक्ताओं को दो दिन में सिलिंडर मिल पा रहा है। विभाग ने एजेंसियों को जल्द बैकलॉग खत्म कर बुकिंग के 24 घंटे के भीतर डिलीवरी सुनिश्चित करने को कहा है।

वहीं, कमर्शियल सिलिंडरों का बैकलॉग शून्य है। अधिकारियों के अनुसार, आइओसीएल के बहादराबाद, हिंदुस्तान पेट्रोलियम के भगवानपुर और भारत पेट्रोलियम के लंढौरा स्थित बाटलिंग प्लांट को छुट्टियों में भी संचालित रखने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि सिलिंडरों की उपलब्धता बनी रहे।