61000 लोगों को दीपावली से पहले झटका: रसोई गैस के लिए लगा रहे एजेंसी के चक्कर, रुक गई सिलिंडर बुकिंग

योगेश शर्मा, हाथरस। जिले में करीब 61 ऐसे उपभोक्ता हैं जिन्होंने बार-बार कहने के बाद भी ई-केवाईसी कराने को लेकर कोई ध्यान नहीं दिया है। इस लापरवाही का अब उनको खामियाजा भुगतना पड़ रहा है और उनकी गैस बुकिंग पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। गैस कंपनियों ने कहा है कि ई-केवाईसी कराने में अगर रुचि नहीं है तो वह कमर्शियल गैस ले सकते हैं। दीपावली त्योहार से ठीक पहले गैस की बुकिंग रुक जाने पर अब गैस उपभोक्ता एजेंसियों के चक्कर लगा रहे हैं।

आपूर्ति विभाग ने बीते सितंबर में ई-केवाईसी न कराने वाले उपभोक्ताओं से स्पष्ट कर दिया था कि अगर वह 30 सितंबर तक बिना ई-केवाईसी नहीं कराएंगे तो उनको गैस नहीं दी जाएगी।

विगत तीन महीने से विभाग और गैस एजेंसियों की ओर से लगातार गैस उपभोक्ताओं को सचेत किया जा रहा है कि वह कनेक्शन की तत्काल प्रभाव की ई-केवाईसी जरूर करा लें वरना अक्टूबर में गैस नहीं मिलेगी। बार-बार अलर्ट करने के बाद भी करीब 61 हजार उपभोक्ताओं के कानों पर जूं नहीं रेंगी। नतीजतन, तीन गैस कंपनियों की एजेंसियों पर उनकी बुकिंग अब रोक दी गई है।

शासन के निर्देश के बाद भी ई-केवाईसी कराने में उपभोक्ता नहीं ले रहे हैं रुचि शासन ने फर्जी कनेक्शन रोकने और डीबीटी के माध्यम से सब्सिडी का पैसा सीधे खाते में भेजने के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य की है। गैस एजेंसियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे हर लाभार्थी का आधार सत्यापन कर बायोमीट्रिक से ई-केवाईसी करें। कंपनियों की ओर से कहा गया है कि अब हर गैस एजेंसी पर ई-केवाईसी करने की सुविधा अनिवार्य कर दी गई है मगर फिर भी लोग रुचि नहीं दिखा रहे हैं। मगर जब गैस की बुकिंग रोक दी गई तो वह अब चक्कर लगा रहे हैं।