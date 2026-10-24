हाथरस में 145 करोड़ से बनेगा बाईपास: 8.2 KM होगा लंबा, इन गांवों को मिलेगी बड़ी राहत

जागरण संवाददाता, हाथरस। जनपद में यातायात व्यवस्था को सुदृढ़, सुगम एवं सुव्यवस्थित बनाने की दिशा में नगला भुस-मीतई तिराहे से पुराने राष्ट्रीय राजमार्ग-530बी तक प्रस्तावित बाईपास मार्ग का निर्माण महत्वपूर्ण साबित होगा। इस बाईपास के निर्माण से जनपद के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों को बेहतर सड़क संपर्क उपलब्ध होने के साथ ही प्रमुख मार्गों तक आवागमन अधिक सुविधाजनक होने की उम्मीद है।

प्रस्तावित बाईपास की लंबाई 8.200 किलोमीटर व चौड़ाई सात मीटर निर्धारित की गई है। इसकी अनुमानित लागत 14 हजार 513.51 लाख रुपये है। बाईपास के माध्यम से इन क्षेत्रों के लोगों को प्रमुख मार्गों तक पहुंचने में सुविधा मिलेगी पूर्व में तैयार कार्ययोजना शासन को प्रेषित किए जाने के उपरांत जो आपत्तियां सामने आई हैं, उनका तत्काल निस्तारण सुनिश्चित करने को डीएम ने कहा है ताकि बाईपास निर्माण की प्रक्रिया को शीघ्र आगे बढ़ाया जा सके।

अधिशासी अभियंता, लोक निर्माण विभाग संजीव वर्मा ने अवगत कराया कि प्रस्तावित बाईपास के निर्माण से जनपद हाथरस के पापरी, कटैलिया, पैकवाड़ा, कुम्हरई, गढ़ी जैनी, टिपरस, गढ़ी गिरधरा, बौजिया, सोखना, रूहेरी, मीतई, कलवारी, तरफरा, ढकपुरा, दादनपुर सहित अन्य गांवों को लाभ मिलने की उम्मीद है।