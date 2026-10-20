हाथरस में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने को देना होगा टेस्ट, आटोमेटेड ट्रैक हो रहा है तैयार

संवाद सहयोगी, हाथरस। लाइसेंस बनवाते समय ड्राइविंग टेस्ट सेंसर और कैमरे से लैस ट्रैक पर देना होगा। टेस्ट कराने या रिपोर्ट तैयार करने में मैन्युअल हस्तक्षेप नहीं रहेगा। गांव जोगिया के निकट एक अत्याधुनिक निजी आटोमेटेड में ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक (एडीटीटी) पूर्व में बनाया जा चुका है, उसे सेंसर और कैमरों के माध्यम से राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआइसी) से जोड़ा जाना बाकी है।



परिवहन विभाग के अनुसार नए सिस्टम से लाइसेंस प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी और दलाली पर रोक लगेगी। अब जुगाड़ से लाइसेंस बनवाने का खेल खत्म होगा। नए सिस्टम के तहत आवेदक की ड्राइविंग दक्षता को दो चरणों में परखा जाएगा। पहले चरण में चालक को सिम्युलेटर मशीन की एलईडी स्क्रीन के सामने बैठकर वर्चुअल परिस्थितियों में स्टीयरिंग संभालनी होगी।

इसमें आपातकालीन ब्रेक, ट्रैफिक सिग्नल, कोहरे, बारिश और विपरीत परिस्थितियों में वाहन नियंत्रण की जांच होगी। सिम्युलेटर में आवेदक की रिएक्शन टाइमिंग और नियमों के पालन को भी परखा जाएगा। इसमें पास होने के बाद दूसरे चरण में आवेदक को सीसीटीवी कैमरों और अत्याधुनिक सेंसरों से लैस वास्तविक ट्रैक पर वाहन चलाना होगा।

ट्रैक पर एच, 8 और एस जैसी आकृतियां बनी हैं। यदि वाहन चलाते समय कोई गलती हुई, तय सीमा से बाहर गाड़ी गई, गाड़ी बंद हुई या सेंसर ट्रिगर हुआ, तो साफ्टवेयर स्वतः ही आवेदक को फेल कर देगा। पूरी टेस्ट प्रक्रिया की रिकार्डिंग होगी और रिजल्ट कंप्यूटर जनरेट करेगा, जिसमें किसी भी तरह के हस्तक्षेप की गुंजाइश नहीं होगी।