हाथरस जंक्शन से दिल्ली के लिए दो नई ट्रेनें, त्योहारी सीजन में यात्रियों को बड़ी राहत

जागरण संवाददाता, हाथरस। दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है। रेलवे ने प्रयागराज-दादरी और नारायणपुर बाजार-दादरी स्पेशल ट्रेनों का मार्ग विस्तार शकूरबस्ती तक कर दिया है। इससे प्रयागराज और मीरजापुर क्षेत्र से दिल्ली आने-जाने वाले यात्रियों को सुविधा मिलेगी। दोनों जोड़ी ट्रेनों का ठहराव हाथरस जंक्शन स्टेशन पर भी निर्धारित किया गया है।

उत्तर मध्य रेलवे की ओर से गाड़ी संख्या 02417/02418 और 04163/04164 का संचालन विस्तारित किया जा रहा है। दीपावली और अन्य त्योहारों के दौरान यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए इन ट्रेनों से आवागमन के अतिरिक्त विकल्प उपलब्ध होंगे।

ट्रेनों में सामान्य, स्लीपर और वातानुकूलित श्रेणी के कोच लगाए गए हैं। गाड़ी संख्या 02417 प्रयागराज-शकूरबस्ती स्पेशल 15 अक्टूबर से 14 दिसंबर तक सप्ताह में रविवार, सोमवार, गुरुवार और शुक्रवार को चलेगी। वापसी में गाड़ी संख्या 02418 शकूरबस्ती-प्रयागराज स्पेशल 17 अक्टूबर से 17 दिसंबर तक बुधवार, गुरुवार, शनिवार और रविवार को संचालित होगी।

इसी तरह गाड़ी संख्या 04163 नारायणपुर बाजार-शकूरबस्ती स्पेशल 17 अक्टूबर से 16 दिसंबर तक मंगलवार, बुधवार और शनिवार को चलेगी। वापसी में गाड़ी संख्या 04164 शकूरबस्ती-नारायणपुर बाजार स्पेशल 16 अक्टूबर से 15 दिसंबर तक सोमवार, मंगलवार और शुक्रवार को संचालित होगी।