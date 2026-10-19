रक्सौल से मुंबई के लिए नई सुपरफास्ट ट्रेन की उठी मांग, लोगों ने रेलवे बोर्ड से की अपील

जागरण संवाददाता, सीतामढ़ी। रक्सौल से मुंबई (लोकमान्य तिलक टर्मिनस) के लिए एक नई सुपरफास्ट ट्रेन चलाने की मांग स्थानीय यात्रियों, प्रवासियों और विभिन्न संगठनों द्वारा जोर-शोर से उठाई जा रही है।

स्थानीय लोगों में शिक्षक विजय कुमार, व्यवसाई सुशील कुमार, फिल्म जगत से जुड़े डायरेक्टर प्रभात भूषण व विजय राय सहित दर्जनों लोगों ने प्रेस के माध्यम से उक्त ट्रेन की नियमित परिचालन कराने की मांग किया है।

प्रस्तावित रूट एवं प्रमुख स्टेशन

स्थानीय लोगों ने बताया कि ट्रेन रक्सौल से बैरगनिया, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर → हाजीपुर → पाटलिपुत्र, दानापुर, आरा, बक्सर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन → प्रयागराज, सतना, कटनी, जबलपुर, इटारसी → खंडवा, भुसावल, नासिक रोड, कल्याण व थाने अपनी ठहराव करते हुए मुंबई एलटीटी पहुंचे।



लोगो ने यह भी बताया कि यह एक रूट का सुझावात्मक है। अंतिम मार्ग, ठहराव और परिचालन संबंधी निर्णय रेलवे द्वारा लिया जाएगा।

रेल यात्रियों का कहना है कि सीमावर्ती क्षेत्र होने के कारण रक्सौल, सीतामढ़ी और आसपास के जिलों से बड़ी संख्या में लोग रोजगार, शिक्षा और व्यापार के सिलसिले में मुंबई आते-जाते हैं। वर्तमान में इस रूट पर मुंबई के लिए चलने वालीं कर्मभूमि नामक एक ट्रेन की परिचालन कराई जाती है, जिसकी सभी कोच जनरल है। चलने वाली इस चुनिंदा ट्रेन में भी अत्यधिक भीड़ और लंबी भीड़ रहती है, जिसके कारण यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है।

प्रमुख मांगें और कारण यात्रियों की भारी भीड़ सीतामढ़ी और रक्सौल क्षेत्र से मुंबई के लिए सफर करने वाले यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जिससे मुजफ्फरपुर व पटना जैसे जगहों से नियमित ट्रेनों में बर्थ मिलना बेहद कठिन हो जाता है।