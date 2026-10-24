हाथरस: दूध पीने के बाद चार साल के मासूम मौत, पिता-बड़ा बेटा गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती

जागरण संवाददाता, हाथरस। कोतवाली हाथरस गेट क्षेत्र के मोहल्ला खंदारी गढ़ी में गुरुवार रात दूध पीने के बाद एक ही परिवार के तीन लोगों की हालत बिगड़ गई। इनमें चार साल के मासूम की मृत्यु हो गई, जबकि उसके पिता और छह साल के बड़े भाई की हालत गंभीर होने पर उन्हें अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। घटना के बाद क्षेत्र में हलचल मच गई। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।

खंदारी गढ़ी में मोहम्मद दानिश अपनी पत्नी काजल और दो बच्चों के साथ किराए के मकान में रहते हैं। परिवार करीब आठ दिन पहले ही यहां रहने आया था।

दानिश मूल रूप से गिजरौली के निवासी हैं। गुरुवार रात करीब 10 बजे काजल ने पति और दोनों बच्चों को दूध पीने के लिए दिया था। कुछ घंटे बाद तीनों की हालत बिगड़ने लगी। हाथरस गेट क्षेत्र के खंदारी गढ़ी में देर रात बिगड़ी तीनों की हालत देर रात करीब दानिश, जोऐब (6) और आशु (4) को जिला अस्पताल की इमरजेंसी में लाया गया। चिकित्सकों ने जांच के बाद आशु को मृत घोषित कर दिया। वहीं, प्राथमिक उपचार के बाद दानिश और जोऐब को विषाक्त पदार्थ के सेवन की आशंका के चलते अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। घटना की जानकारी मिलने पर क्षेत्र में चर्चाएं शुरू हो गईं।

मकान मालिक ने मामले के संबंध में जानकारी होने से इनकार किया है। पुलिस घटना के कारणों का पता लगाने में जुटी है। दूध के नमूने की जांच और महिला से पूछताछ सहित अन्य पहलुओं के आधार पर मामले की जांच की जा रही है।