उत्तराखंड मानसून की विदाई, सड़कों की मरम्मत की अभी तक याद नहीं आई; आए दिन हादसों में जख्मी हो रहे लोग

जागरण संवाददाता, देहरादून। मानसून की विदाई हो गई है। बरसात के सीजन में दून की सड़कों का बुरा हाल हुआ है। जिम्मेदार विभागों को अभी जर्जर सड़कों की मरम्मत करने की याद नहीं आई है।

ऐसी ही एक सड़क लोअर नेहरूग्राम स्थित पशुपतिनाथ एन्क्लेव की है। बरसात में सड़क पूरी तरह से उधड़ चुकी है। जगह-जगह सड़क गड्ढे बने हैं और बजरी-रोड़ी बिखरी पड़ी है। इससे वाहन चालक दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं।

पशुपतिनाथ एन्क्लेव क्षेत्र में करीब 150 घर बने हैं और 600 की आबादी रहती है। बरसात में यहां की 200 मीटर लंबी सड़क पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है। कुछ जगहों पर गड्ढों को मिट्टी और रोड़ी से भरा गया, लेकिन बरसात में फिर मिट्टी बह गई और रोड़ी सड़क पर बिखर गई।