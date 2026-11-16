दून के आठ साइकिलिस्टों ने पूरी की 600 किमी की बीआरएम राइड स्वाति आले बनीं उत्तराखंड की पहली महिला सुपर रैंडोन्योर

जागरण संवाददादाता, देहरादून। जुनून के आगे उम्र और मुश्किलें भी छोटी पड़ गईं। रातभर साइकिल चलाने, लंबी दूरी और कठिन रास्तों की चुनौती के बीच देहरादून के आठ साइक्लिस्टों ने 600 किलोमीटर की बीआरएम (ब्रेवेट डी रैंडोन्योर) एंड्योरेंस राइड निर्धारित समय में पूरी कर ली।

पहाड़ी पैडलर्स की ओर से आयोजित इस राइड में स्वाति आले, निलिख ठाकुर व अभिषेक गुसाईं ने एक कैलेंडर वर्ष में 200, 300, 400 और 600 किलोमीटर की चारों बीआरएम पूरी कर सुपर रैंडोन्योर (एसआर) का खिताब भी हासिल किया।

इनमें स्वाति आले उत्तराखंड की पहली महिला सुपर रैंडोन्योर बनीं। वहीं, रीढ़ और हाथ की सर्जरी के बाद इस उपलब्धि तक पहुंचे आर्डिनेंस में अधिकारी निखिल ठाकुर का हौसला भी चर्चा में रहा। 14 नवंबर सुबह साढ़े पांच बजे शुरू हुई राइड में सात पुरुष और एक महिला साइक्लिस्ट शामिल हुए।

नमन भंडारी ने 35 घंटे 30 मिनट में दूरी पूरी कर पहला स्थान हासिल किया। दीपक सिंह रावत और अभिषेक गुसाईं ने 35 घंटे 45 मिनट में चुनौती पूरी की। शेष पांच राइडर्स ने भी 40 घंटे की निर्धारित समय-सीमा से पहले लक्ष्य हासिल किया।

फिनिश लाइन पर निखिल ठाकुर के परिवार और साइक्लिंग समुदाय के सदस्यों ने राइडर्स का स्वागत किया। निखिल के परिवार ने केक काटकर उनकी उपलब्धि का जश्न मनाया। आयोजन का संचालन देव बहादुर और अशोक लिम्बू ने किया। पहाड़ी पैडलर्स की टीम ने पूरी राइड पर नजर रखी।