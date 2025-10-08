महिला मित्र के साथ उसका दोस्त देख भड़का युवक, गुस्से में दोनों को पीटा

देहरादून में एक युवक ने अपनी महिला मित्र के दोस्त को देखकर गुस्से में आकर मारपीट और तोड़फोड़ की। युवती ने पुलिस को बताया कि उसकी मुलाकात आशीष नागपाल से डेटिंग ऐप पर हुई थी और दोनों शादी करने वाले थे। कूरियर लेने के दौरान आशीष ने युवती के दोस्त को देखकर मारपीट शुरू कर दी जिसमें युवती भी घायल हो गई।

जागरण संवाददाता, देहरादून। महिला मित्र के साथ उसके एक दोस्त को देखकर युवक आग बबूला हो गया और उसने दोनों की जमकर पिटाई करते हुए तोड़फोड़ कर दी। इस मामले में डालनवाला कोतवाली में आरोपित के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है।

पुलिस को दी तहरीर में एक युवती ने बताया कि वह राजपुर रोड़ पर किराए के मकान पर रहती है। उसका एक दोस्त आशीष नागपाल जिससे उसकी मुलाकात 26 जून को डेटिंग एप से हुई थी व दोनों की शादी की बात चल रही थी का तीन अक्टूबर की रात फोन आया। आशीष नागपाल ने युवती से कहा कि जिओ मार्ट से कोई कर्मचारी गेट पर कुरियर देने आया है।

युवती जब कुरियर लेने के लिए गेट पर पहुंची तो आशीष नागपाल ने उसे घर के अंदर चलने को कहा। युवती ने आशीष नागपाल से कहा कि उसने अपने दोस्त अमन को खाने पर बुलाया है। जैसे ही आशीष कमरे में पहुंचा तो एकदम आग बबुला हो गया और अमन के साथ मारपीट शुरु कर दी।