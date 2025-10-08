Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    महिला मित्र के साथ उसका दोस्त देख भड़का युवक, गुस्से में दोनों को पीटा

    By Soban singh Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Wed, 08 Oct 2025 08:36 AM (IST)

    देहरादून में एक युवक ने अपनी महिला मित्र के दोस्त को देखकर गुस्से में आकर मारपीट और तोड़फोड़ की। युवती ने पुलिस को बताया कि उसकी मुलाकात आशीष नागपाल से डेटिंग ऐप पर हुई थी और दोनों शादी करने वाले थे। कूरियर लेने के दौरान आशीष ने युवती के दोस्त को देखकर मारपीट शुरू कर दी जिसमें युवती भी घायल हो गई।

    prefferd source google
    Hero Image
    तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है। जागरण

    जागरण संवाददाता, देहरादून। महिला मित्र के साथ उसके एक दोस्त को देखकर युवक आग बबूला हो गया और उसने दोनों की जमकर पिटाई करते हुए तोड़फोड़ कर दी। इस मामले में डालनवाला कोतवाली में आरोपित के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पुलिस को दी तहरीर में एक युवती ने बताया कि वह राजपुर रोड़ पर किराए के मकान पर रहती है। उसका एक दोस्त आशीष नागपाल जिससे उसकी मुलाकात 26 जून को डेटिंग एप से हुई थी व दोनों की शादी की बात चल रही थी का तीन अक्टूबर की रात फोन आया। आशीष नागपाल ने युवती से कहा कि जिओ मार्ट से कोई कर्मचारी गेट पर कुरियर देने आया है।

    युवती जब कुरियर लेने के लिए गेट पर पहुंची तो आशीष नागपाल ने उसे घर के अंदर चलने को कहा। युवती ने आशीष नागपाल से कहा कि उसने अपने दोस्त अमन को खाने पर बुलाया है। जैसे ही आशीष कमरे में पहुंचा तो एकदम आग बबुला हो गया और अमन के साथ मारपीट शुरु कर दी।

    यह भी पढ़ें- देवभूमि में कालनेमि की अब सामने आएगी पहचान, तैयार किया नया मोबाइल एप

    युवती ने बताया कि जब उसने बीच बचाव किया गया तो आरोपित ने उसे भी बुरी तरह से पीटा और हाथ में पकड़े हेलमेट से हमला कर दिया। आरोपित ने घर पर रखा काफी सामान भी तोड़ दिया और कुछ अपने साथ ले गया।

    डालनवाला कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक मनोज मैनवाल ने बताया कि तहरीर के आधार पर आरोपित के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।