एक जोरदार धमाका और कई इलाकों में हुई बत्ती गुल, देहरादून में हाई वोल्टेज से ट्रांसफार्मर फुंका

देहरादून के घंटाघर क्षेत्र में ट्रांसफार्मर फुंकने से कई इलाकों में बिजली गुल हो गई। दोपहर ढाई बजे हुए धमाके से लोग दहशत में आ गए। 400 केवीए का ट्रांसफार्मर अधिक लोड के कारण खराब हुआ जिससे व्यापारियों को काफी नुकसान हुआ और गर्मी में लोग परेशान रहे। ऊर्जा निगम की टीम ने वैकल्पिक व्यवस्था कर बिजली बहाल की।

जागरण संवाददाता, देहरादून। राजधानी दून के हृदयस्थल घंटाघर के पास रविवार दोपहर अचानक एक जोरदार धमाका होने से लोग सहम गए। एमडीडीए कॉम्प्लेक्स परिसर स्थित घंटाघर फीडर के हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर धमाके के साथ फुंक गया। घटना के बाद दर्शन लाल चौक, चुक्खूवाला, राजपुर रोड, चकराता रोड, गांधी रोड सहित दर्जनभर इलाकों की बिजली आपूर्ति ठप हो गई। घंटों की मशक्कत के बाद देर शाम आपूर्ति बहाल हुई। घंटाघर फीडर का ट्रांसफार्मर फुंका, कई घंटों की मशक्कत के बाद बिजली बहाल प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, धमाका लगभग ढाई बजे हुआ। आवाज इतनी जोरदार थी कि आसपास की दुकानों से व्यापारी और राहगीर घबराकर बाहर निकल आए। स्थानीय व्यापारियों ने बताया कि यह ट्रांसफार्मर 400 केवीए क्षमता का था, जो अधिक लोड पड़ने से फुंक गया।

धमाके के बाद शहर के व्यस्ततम इलाकों में करीब तीन घंटे से अधिक समय तक बिजली गुल रही। इससे न केवल व्यापारियों और ग्राहकों को परेशानी हुई, बल्कि दुकानों का कारोबार भी बुरी तरह प्रभावित हुआ। रविवार को गर्मी में व्यापारी रहे परेशान, कारोबार भी हुआ प्रभावित रविवार की दोपहर भीषण गर्मी ने लोगों की मुश्किलें और बढ़ा दीं। घटना की जानकारी मिलते ही ऊर्जा निगम की टीम मौके पर पहुंची और फाल्ट को ठीक करने के प्रयास शुरू किए। हालांकि, ट्रांसफार्मर के भारी नुकसान को देखते हुए अधिकारियों ने आपूर्ति बहाल करने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करने की बात कही।