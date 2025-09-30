दून में पांच करोड़ रुपये की लागत से चमकेगी इन सड़कों की सूरत, जल्द शुरू होगा कार्य

देहरादून में मानसून की बारिश से सड़कों को भारी नुकसान हुआ है जिससे वे जर्जर हो गई हैं। नगर निगम ने आंतरिक मार्गों की मरम्मत के लिए पांच करोड़ रुपये के टेंडर जारी किए हैं। प्रत्येक वार्ड में सड़कों की मरम्मत के लिए पांच-पांच लाख रुपये का बजट मंजूर किया गया है। मौसम साफ होने के बाद निर्माण अनुभाग ने काम शुरू कर दिया है।

जागरण संवाददाता, देहरादून। मानसून की भारी बारिश दून की सड़कों को गहरे जख्म दे गई। मुख्य मार्गों से लेकर गली-मोहल्लों तक में सड़कें उधड़ी हुई हैं। नगर निगम की ओर से अब आंतरिक मार्गों के जख्म भरने की कवायद शुरू हो गई है।

नगर आयुक्त नमामी बंसल ने बताया कि गड्ढे भरने व पैच वर्क के लिए कुल पांच करोड़ रुपये के कार्यों के टेंडर जारी कर दिए गए हैं। साथ ही ठेकेदारों को वर्कआर्डर जारी कर तीन दिन में कार्य शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। करीब एक माह पूर्व नगर निगम की बोर्ड बैठक में प्रत्येक वार्ड की खस्ताहाल सड़कों की मरम्मत के लिए पांच-पांच लाख रुपये का बजट मंजूर किया गया था।

पार्षदों अपने-अपने वार्डों में सड़कों की हालत खस्ता होने की बात कही थी। जिसके बाद महापौर सौरभ थपलियाल ने निर्माण अनुभाग को नगर निगम की सड़कों की मरम्मत कार्य की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए थे। हालांकि, काफी समय से नगर निगम का निर्माण अनुभाग इस कसरत में भी जुट गया था, लेकिन लगातार हो रही वर्षा के कारण प्रक्रिया धीमी पड़ गई।

अब मौसम भी साफ हो गया है और टेंडर प्रक्रिया भी पूर्ण कर ली गई है। अब निर्माण अनुभाग के अधिकारियों ने धरातल पर कसरत शुरू कर दी है। सभी वार्डों में क्षतिग्रस्त सड़कों की सूची तैयार की जा चुकी है। निर्माण अनुभाग की अधिशासी अभियंता रचना पायल ने बताया कि टेंडर जारी हो चुके हैं और तीन दिन के भीतर ठेकेदार कार्य शुरू कर देंगे।