Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दून में पांच करोड़ रुपये की लागत से चमकेगी इन सड़कों की सूरत, जल्द शुरू होगा कार्य

    By Vijay joshi Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Tue, 30 Sep 2025 08:28 PM (IST)

    देहरादून में मानसून की बारिश से सड़कों को भारी नुकसान हुआ है जिससे वे जर्जर हो गई हैं। नगर निगम ने आंतरिक मार्गों की मरम्मत के लिए पांच करोड़ रुपये के टेंडर जारी किए हैं। प्रत्येक वार्ड में सड़कों की मरम्मत के लिए पांच-पांच लाख रुपये का बजट मंजूर किया गया है। मौसम साफ होने के बाद निर्माण अनुभाग ने काम शुरू कर दिया है।

    prefferd source google
    Hero Image
    पांच करोड़ से चमकेगी दून की आंतरिक सड़कों की सूरत।

    जागरण संवाददाता, देहरादून। मानसून की भारी बारिश दून की सड़कों को गहरे जख्म दे गई। मुख्य मार्गों से लेकर गली-मोहल्लों तक में सड़कें उधड़ी हुई हैं। नगर निगम की ओर से अब आंतरिक मार्गों के जख्म भरने की कवायद शुरू हो गई है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    नगर आयुक्त नमामी बंसल ने बताया कि गड्ढे भरने व पैच वर्क के लिए कुल पांच करोड़ रुपये के कार्यों के टेंडर जारी कर दिए गए हैं। साथ ही ठेकेदारों को वर्कआर्डर जारी कर तीन दिन में कार्य शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। करीब एक माह पूर्व नगर निगम की बोर्ड बैठक में प्रत्येक वार्ड की खस्ताहाल सड़कों की मरम्मत के लिए पांच-पांच लाख रुपये का बजट मंजूर किया गया था।

    पार्षदों अपने-अपने वार्डों में सड़कों की हालत खस्ता होने की बात कही थी। जिसके बाद महापौर सौरभ थपलियाल ने निर्माण अनुभाग को नगर निगम की सड़कों की मरम्मत कार्य की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए थे। हालांकि, काफी समय से नगर निगम का निर्माण अनुभाग इस कसरत में भी जुट गया था, लेकिन लगातार हो रही वर्षा के कारण प्रक्रिया धीमी पड़ गई।

    अब मौसम भी साफ हो गया है और टेंडर प्रक्रिया भी पूर्ण कर ली गई है। अब निर्माण अनुभाग के अधिकारियों ने धरातल पर कसरत शुरू कर दी है। सभी वार्डों में क्षतिग्रस्त सड़कों की सूची तैयार की जा चुकी है। निर्माण अनुभाग की अधिशासी अभियंता रचना पायल ने बताया कि टेंडर जारी हो चुके हैं और तीन दिन के भीतर ठेकेदार कार्य शुरू कर देंगे।

    इसमें सड़क की दशा को देखते हुए प्राथमिकता से कार्य किया जाएगा। सड़कों की मरम्मत से लेकर इंटरलाक टाइल्स, नालियों और पुश्तों की मरम्मत का कार्य किया जाएगा। बीते वर्षों की तुलना में इस बार सड़कों को अधिक नुकसान पहुंचने का अनुमान है। इसके अलावा प्रत्येक वार्ड में पार्षद कोटे से होने वाले कार्य भी जल्द धरातल पर उतारे जाएंगे।