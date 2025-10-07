Kedarnath Rain Alert: उत्तराखंड में मौसम का बदला मिजाज, बदरीनाथ-केदारनाथ में बर्फबारी, अलर्ट जारी

उत्तराखंड में मौसम ने अचानक करवट बदली है जिससे बदरीनाथ-केदारनाथ जैसे ऊंचे स्थानों पर बर्फबारी हुई है और निचले इलाकों में बारिश हो रही है जिससे लोग चिंतित हैं। प्रशासन भूस्खलन की आशंका से सतर्क है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि आने वाले दिनों में भी ऐसा मौसम बना रह सकता है और भारी वर्षा की संभावना है।

जागरण संवाददाता, देहरादून। उत्तराखंड में मौसम ने फिर करवट बदल ली है। पहाड़ से मैदान तक बादलों का डेरा हैं। गरज-चमक के साथ तीव्र वर्षा के दौर हो रहे हैं। बदरीनाथ-केदारनाथ समेत ज्यादातर ऊंची चोटियों पर शीतकाल का पहला हिमपात हो गया है।

गंगोत्री व यमुनोत्री की चोटियां भी बर्फ से लकदक हो गईं हैं। निचले क्षेत्रों में ओलावृष्टि और झमाझम बारिश से लोग सहम गए। पर्वतीय क्षेत्रों में भूस्खलन को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। मौसम विभाग के अनुसार, आज यानी मंगलवार को भी प्रदेश में चोटियों पर हिमपात और निचले क्षेत्रों में कहीं-कहीं ओलावृष्टि-तीव्र वर्षा को लेकर चेतावनी जारी की गई है। अक्टूबर में भी प्रदेश में मौसम का मिजाज डरा रहा है। प्रदेशभर में घने बादल छाये हुए हैं। ज्यादातर क्षेत्रों में मध्यम से तीव्र वर्षा के दौर हो रहे हैं। जबकि, सोमवार को सुबह से ही कई क्षेत्रों में हल्की वर्षा के दौर शुरू हो गए।

इस बीच चारधाम समेत ज्यादातर चोटियों पर हल्का हिमपात हुआ। इस शीतकाल का यह पहला हिमपात है। वहीं, भारी बारिश से कई निचले इलाकों में नदी-नालों का जलस्तर बढ़ गया और कुछ स्थानों पर हल्के भूस्खलन की भी सूचना है। मौसम के बदले मिजाज से ज्यादातर क्षेत्रों में पारे में भी भारी गिरावट दर्ज की गई है।

उधर, कुमाऊं में आदि कैलास व ओम पर्वत पर यात्रियों को मौसम का पहला हिमपात देखने को मिला है। पिथौरागढ़ के विभिन्न स्थानों पर जोरदार वर्षा के भी दौर हुए। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार, आज पिथौरागढ़ बागेश्वर, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग व चमोली में कहीं कहीं भारी वर्षा, चोटियों पर बर्फबारी होने की संभावना है।