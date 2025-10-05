Language
    अतिक्रमण पर चला MDDA का बुलडोजर, ध्वस्त की 26 बीघा प्लॉटिंग; 6 से ज्यादा अवैध निर्माण सील

    By Ankur Agarwal Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sun, 05 Oct 2025 11:57 AM (IST)

    देहरादून में एमडीडीए ने अवैध प्लाटिंग और निर्माण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी के नेतृत्व में 26 बीघा अवैध प्लाटिंग ध्वस्त की गई और कई अवैध निर्माण सील किए गए। यह अभियान शिमला बाईपास मेंहूवाला माफी हरभजवाला सहित कई क्षेत्रों में चलाया गया। मुख्यमंत्री की नीति के तहत शहर में सुनियोजित विकास सुनिश्चित करने के लिए यह कार्रवाई की जा रही है।

    एमडीडीए ने ध्वस्त की 26 बीघा प्लाटिंग, आधा दर्जन अवैध निर्माण सील। (तस्वीर- फाइल)

    जागरण संवाददाता, देहरादून। शहर में अतिक्रमण, अवैध प्लाटिंग व अनाधिकृत निर्माण के विरुद्ध इन दिनों मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) का एक्शन जारी है। ट्रांसपोर्टनगर में हुई बड़ी कार्रवाई के शनिवार को भी एमडीडीए टीम ने अवैध प्लाटिंग व अवैध निर्माण पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की।

    एमडीडीए उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने खुद अभियान की कमान संभाली और शिमला बाईपास, मेंहूवाला माफी, हरभजवाला, बुद्धपुर, नयागांव और विकासनगर क्षेत्र में एक समय पर अभियान चलाते हुए कई अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया। अभियान के दौरान 26 बीघा भूमि पर अवैध प्लाटिंग ध्वस्त की गई, जबकि छह स्थान पर अवैध व्यवसायिक एवं आवासीय निर्माणों को सील किया गया।

    उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने बताया कि एमडीडीए की ओर से यह कार्रवाई मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की उस नीति के तहत की जा रही है जिसमें राजधानी और आसपास के क्षेत्रों को सुनियोजित विकास की दिशा में आगे बढ़ाने तथा अवैध निर्माणों पर सख्त नियंत्रण सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा गया है।

    शनिवार को एमडीडीए टीम ने सबसे पहले उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी के नेतृत्व में मेंहूवाला माफी स्थित श्री राम एन्क्लेव में अवैध प्लाटिंग पर कार्रवाई की। यहां कुनाल राठौर व अन्य की ओर से 10 बीघा भूमि पर अवैध प्लाटिंग की जा रही थी।

    एमडीडीए के संयुक्त सचिव गौरव चटवाल के निर्देश पर टीम ने बुलडोजर चलाकर पूरी प्लाटिंग ध्वस्त कर दी। फिर टीम ने शिमला बाईपास रोड स्थित बालाजी एन्क्लेव में महेश उपाध्याय, सतीश व अन्य की ओर से की जा रही करीब 10 बीघा अवैध प्लाटिंग को ध्वस्त किया।

    हरबजवाला स्थित सरस्वती एन्क्लेव में जेपी यादव व अन्य द्वारा करीब छह बीघा भूमि पर की जा रही अवैध प्लाटिंग बुलडोजर से तोड़ी गई। उपाध्यक्ष तिवारी ने कहा कि जो व्यक्ति बिना स्वीकृति भूमि काटकर बेचने या निर्माण करने का प्रयास करेगा, उसके विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

    अनाधिकृत निर्माण पर सीलिंग की कार्रवाई

    अवैध प्लाटिंग के साथ-साथ प्राधिकरण ने विभिन्न क्षेत्रों में चल रहे अनाधिकृत व्यावसायिक एवं आवासीय निर्माण पर भी सीलिंग की कार्रवाई की। शिमला बाईपास रोड के बुद्धपुर क्षेत्र में सुमित कौशिक के अवैध व्यावसायिक निर्माण को सील किया गया। नयागांव (गैस गोदाम के समीप) में भागीरथी देवी के व्यावसायिक निर्माण को सील किया गया।

    तुन्तोवाला रोड पर सतीश सैनी के अवैध निर्माण पर सीलिंग की कार्रवाई की गई। वहीं, विकासनगर के तेलपुर मार्ग पर दुर्गा मंदिर के पास अमजद के व्यावसायिक निर्माण को भी सील किया गया। गंगोत्री विहार, मोनाल एन्क्लेव क्षेत्र में रोहित यादव और दिनेश के अवैध निर्माणों को भी सील किया गया।