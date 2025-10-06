Language
    New Circle Rate: उत्तराखंड में जमीन खरीदना हुआ महंगा, नए सर्किल रेट के तहत अब ये होंगे दाम

    By Ankur Agarwal Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Mon, 06 Oct 2025 09:23 AM (IST)

    उत्तराखंड में आज से जमीन खरीदना महंगा हो गया है क्योंकि नए सर्किल रेट लागू हो गए हैं जिससे कीमतों में औसतन 15% की वृद्धि हुई है। राजपुर रोड पर सबसे ज्यादा 9% की वृद्धि हुई है। प्रशासन ने नए रेट लागू कर दिए हैं जिसके बाद रजिस्ट्री पर अधिक स्टांप शुल्क देना होगा। प्रमुख मार्गों से दूरी के अनुसार सर्किल रेट तय किए गए हैं।

    उत्तराखंड में जमीन खरीदना हुआ महंगा, 15 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी।

    जागरण संवाददाता, देहरादून। पूरे प्रदेश में आज से जमीन खरीदना महंगा हो गया है। नये सर्किल रेट लागू हो गए हैं। औसतन 15 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। जबकि दून में इस बार अकृषि भूमि के सर्किल रेट में अधिकतम 22 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है।

    सर्किल रेट के हिसाब से सबसे महंगी राजपुर रोड की जमीनों के दाम नौ प्रतिशत तक बढ़े हैं। इस बढ़त के साथ राजपुर रोड पर घंटाघर से आरटीओ कार्यालय तक भूमि की दर अब 68 हजार रुपये प्रति वर्गमीटर हो गई है, जबकि पहले यह दर 62 हजार रुपये प्रति वर्गमीटर थी।

    जिलाधिकारी सविन बंसल की संस्तुति के बाद अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) केके मिश्रा ने रविवार से नए सर्किल रेट लागू करने के आदेश जारी किए। प्रशासन के अनुसार, नये सर्किल रेट जिले के 1044 अकृषि (सदर क्षेत्र में 586) व 536 कृषि (सदर क्षेत्र में 174) क्षेत्रों में की गई है।

    अकृषि भूमि में 50 ऐसे क्षेत्र हैं, जहां 22 प्रतिशत तक सर्किल रेट बढ़े हैं। सर्वाधिक 22 प्रतिशत वृद्धि उन क्षेत्रों में हुई है, जहां से प्रशासन को अब राजस्व अधिक आने की उम्मीद है। प्रशासन ने करीब आठ माह पहले शासन को सर्किल रेट में वृद्धि का प्रस्ताव भेजा था, जिसे अब अनुमति मिल गई है। नये सर्किल रेट के बाद अब जमीनों की रजिस्ट्री में अधिक स्टांप शुल्क अदा करना पड़ेगा।

    प्रमुख सड़कों से दूरी पर पृथक सर्किल रेट

    पूर्व की भांति प्रमुख मार्गों से दूरी के फार्मूले के अनुसार भी सर्किल रेट परिवर्तित किए गए हैं। प्रमुख मार्गों पर 50 मीटर तक, 50 से अधिक व 350 मीटर तक और 350 मीटर से अधिक दूरी वाले क्षेत्रों के मुताबिक सर्किल रेट तय किए गए हैं। प्रमुख मार्ग से कम दूरी पर सर्किल रेट अधिक हैं, जबकि दूरी बढ़ने पर सर्किल रेट में कमी आती जा रही है।

    सर्किल रेट की जानकारी-

    क्षेत्र पूर्व में (रुपये/वर्गमीटर) वर्तमान में (रुपये/वर्गमीटर)
    घंटाघर से आरटीओ कार्यालय 62,000 68,000
    आरटीओ कार्यालय से मसूरी बाईपास 55,000 60,000
    घंटाघर से बल्लूपुर 50,000 55,000
    घंटाघर-गांधी रोड से सहारनपुर चौक 50,000 55,000
    प्रिंस चौक से रिस्पना पुल 50,000 55,000
    ईसी रोड 50,000 55,000
    सुभाष रोड 50,000 55,000
    बल्लूपुर चौक से बल्लीवाला 45,000 50,000
    रिस्पना पुल, विस. से रेलवे फाटक 45,000 50,000
    रिस्पना पुल से जोगीवाला 45,000 50,000
    बल्लूपुर चौक से प्रेमनगर 35,000 40,000
    जोगीवाला से कुआंवाला 35,000 40,000
    सहस्रधारा रोड आइटी पार्क तक 35,000 40,000
    आइटी पार्क से छतरी चौक 27,000 30,000
    सहारनपुर रोड से हरिद्वार रोड तक 27,000 30,000
    लालपुल-कारगी रोड 27,000 30,000
    रिंग रोड जोगीवाला 27,000 30,000
    शिमला बाईपास रोड 18,000 22,000
    चंद्रबनी रोड 18,000 22,000
    माजरा रोड 18,000 22,000
    मोथरोवाला क्षेत्र, फायरिंग रेंज तक 18,000 22,000
    कारगी चौक से बंजारावाला 18,000 22,000
    रायपुर थानो रोड 18,000 22,000