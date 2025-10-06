Language
    उत्तराखंड में क्रिप्टो ट्रेडिंग के नाम पर 16.15 लाख की ठगी, लखवाड़ परियोजना के अधिकारी बने शिकार

    By rajesh panwar Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Mon, 06 Oct 2025 08:55 AM (IST)

    विकासनगर में एक कंपनी अधिकारी को क्रिप्टो ट्रेडिंग के नाम पर 16.15 लाख रुपये की साइबर ठगी का शिकार बनाया गया। अज्ञात व्यक्तियों ने ऑनलाइन धोखाधड़ी करके अधिकारी को विभिन्न बैंक खातों में पैसे ट्रांसफर करने के लिए उकसाया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अधिकारी को टास्क पूरा करने के नाम पर कई बार पैसे जमा करने के लिए कहा गया।

    क्रिप्टो ट्रेडिंग के नाम पर 16.15 लाख की साइबर ठगी।

    जागरण संवाददाता, विकासनगर। क्रिप्टो ट्रेडिंग के नाम पर लखवाड़ बहुउद्देश्यीय परियोजना में कार्यरत कंपनी के एक अधिकारी से 16.15 लाख रुपये की साइबर ठगी की गई। शिकायत पर कालसी थाने की पुलिस ने इस मामले में अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    लखवाड़ परियोजना में काम कर रही कंपनी लार्सन एंड टुब्रो कंस्ट्रक्शन के अधिकारी पी मणि भारती ने कालसी थाने में वित्तीय धोखाधड़ी की शिकायत दी थी।

    उन्होंने बताया कि 11 सितंबर को उनसे आनलाइन धोखाधड़ी की गई। अज्ञात व्यक्ति और संस्था ने एक वेबसाइट के माध्यम से उन्हें भ्रमित किया और 16,15,040 रुपये विभिन्न बैंक खातों में यूपीआइ के माध्यम से स्थानांतरित करने के लिए प्रेरित किया।

    धोखाधड़ी की प्रक्रिया में उन्हें क्रिप्टो ट्रेडिंग का झांसा देकर क्रमशः 2,000, 5,000 और 21,000 रुपये जमा करने के लिए कहा गया। इसके बाद उन्हें टास्क पूरा करने पर राशि मिलने का आश्वासन दिया गया। जब उन्होंने टास्क पूरा किया, तो उन्हें बताया गया कि निकासी के लिए और टास्क करने होंगे, जिनकी राशि 49,000 रुपये और 1,28,000 रुपये थी।

    अधिकारी ने बताया कि उन्हें बार-बार यह कहा गया कि उनके द्वारा किए गए टास्क गलत थे। इसके लिए उन्हें फिर से पैसे जमा करने के लिए कहा गया। अंततः उन्होंने 4,36,000 रुपये जमा किए, लेकिनजब निकासी का समय आया, तो उन्हें बताया गया कि उनका अकाउंट फ्रीज कर दिया गया है।

    थानाध्यक्ष कालसी दीपक धारीवाल ने बताया कि शिकायत के आधार पर जांच शुरू की जा रही है। अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। विवेचना उप निरीक्षक नीरज कठैत को सौंपी गई है।