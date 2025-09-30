Language
    विकासनगर कबड्डी लीग में अंडर-17 और अंडर-19 का फाइनल खिताब किसने जीता? हुआ रोमांचक मुकाबला

    By kuldeep chauhan Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Tue, 30 Sep 2025 07:47 PM (IST)

    विकासनगर के राजकीय इंटर कॉलेज तिमली में ब्लॉक स्तरीय अंडर-17 और अंडर-19 बालक वर्ग कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। अंडर-17 में राजकीय इंटर कॉलेज डाकपत्थर और अंडर-19 में आशाराम वैदिक इंटर कॉलेज ने जीत दर्ज की। प्रतियोगिता में विभिन्न विद्यालयों के छात्रों ने भाग लिया और उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। कार्यक्रम में कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

    अंडर-17 में राइंका डाकपत्थर और अंडर-19 में आशाराम वैदिक इंटर कॉलेज ने मारी बाजी।

    जागरण संवाददाता, विकासनगर। राजकीय इंटर कॉलेज तिमली में मंगलवार को ब्लाक स्तरीय अंडर-17 और अंडर-19 बालक वर्ग कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।

    अंडर-17 कबड्डी का पहला सेमीफाइनल मैच राजकीय इंटर कॉलेज डाकपत्थर और महर्षि अरविंद घोष इंटर कॉलेज के बीच खेला गया, जिसमें राजकीय इंटर कॉलेज डाकपत्थर विजयी रहा। दूसरा सेमीफाइनल मैच सरस्वती विद्या मंदिर स्कूल बाबूगढ़ और राजकीय इंटर कॉलेज बाढ़वाला के मध्य खेला गया, इसमें सरस्वती विद्या मंदिर स्कूल बाबूगढ़ विजयी रहा।

    मंगलवार को प्रतियोगिता का शुभारंभ अभिभावक संघ के अध्यक्ष सतपाल धानिया और प्रधानाचार्य चंद्र शेखर ने संयुक्त रूप से किया। प्रतियोगिता में अंडर-17 बालक वर्ग का फाइनल मैच राजकीय इंटर कॉलेज डाकपत्थर और सरस्वती विद्या मंदिर स्कूल बाबूगढ़ के बीच खेला गया।

    जिसमें राजकीय इंटर कॉलेज डाकपत्थर विजयी रहा। वहीं अंडर-19 का पहला सेमीफाइनल मैच महर्षि अरविंद घोष इंटर कॉलेज डाकपत्थर और सरस्वती विद्या मंदिर स्कूल नई यमुना कॉलोनी डाकपत्थर के मध्य खेला गया, जिसमें महर्षि अरविंद घोष विजयी रहा। दूसरा सेमी फाइनल मैच आशा राम वैदिक इंटर कॉलेज और सरस्वती विद्या मंदिर स्कूल बाबूगढ़ के बीच खेला गया।

    इसमें आशाराम वैदिक इंटर कॉलेज ने जीत दर्ज की। फाइनल मैच आशाराम वैदिक इंटर कॉलेज और महर्षि अरविंद घोष डाकपत्थर के बीच खेला गया। जिसमें आशाराम वैदिक इंटर कॉलेज ने जीत दर्ज फाइनल खिताब अपने नाम किया।

    इस मौके पर ब्लाक खेल समन्वयक मोहन प्रसाद मिश्रा, अतिकुर रहमान, जयदेव रावत, कपिल चावला, गोविंद सिंह, संजय गैरोला, कुंवर सिंह राय, अर्जुन दत्त शर्मा, नरेश, दर्शन सिंह कंडारी, अजय कुमार, राहुल बहुगुणा, अमिताभ सिंह, संजय गुप्ता, कृपाल सिंह, निशा चौहान, लक्ष्मी, अर्चना, पुष्पा राठौर आदि उपस्थित रहे।