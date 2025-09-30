विकासनगर कबड्डी लीग में अंडर-17 और अंडर-19 का फाइनल खिताब किसने जीता? हुआ रोमांचक मुकाबला

विकासनगर के राजकीय इंटर कॉलेज तिमली में ब्लॉक स्तरीय अंडर-17 और अंडर-19 बालक वर्ग कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। अंडर-17 में राजकीय इंटर कॉलेज डाकपत्थर और अंडर-19 में आशाराम वैदिक इंटर कॉलेज ने जीत दर्ज की। प्रतियोगिता में विभिन्न विद्यालयों के छात्रों ने भाग लिया और उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। कार्यक्रम में कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

जागरण संवाददाता, विकासनगर। राजकीय इंटर कॉलेज तिमली में मंगलवार को ब्लाक स्तरीय अंडर-17 और अंडर-19 बालक वर्ग कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। अंडर-17 कबड्डी का पहला सेमीफाइनल मैच राजकीय इंटर कॉलेज डाकपत्थर और महर्षि अरविंद घोष इंटर कॉलेज के बीच खेला गया, जिसमें राजकीय इंटर कॉलेज डाकपत्थर विजयी रहा। दूसरा सेमीफाइनल मैच सरस्वती विद्या मंदिर स्कूल बाबूगढ़ और राजकीय इंटर कॉलेज बाढ़वाला के मध्य खेला गया, इसमें सरस्वती विद्या मंदिर स्कूल बाबूगढ़ विजयी रहा।

मंगलवार को प्रतियोगिता का शुभारंभ अभिभावक संघ के अध्यक्ष सतपाल धानिया और प्रधानाचार्य चंद्र शेखर ने संयुक्त रूप से किया। प्रतियोगिता में अंडर-17 बालक वर्ग का फाइनल मैच राजकीय इंटर कॉलेज डाकपत्थर और सरस्वती विद्या मंदिर स्कूल बाबूगढ़ के बीच खेला गया।

जिसमें राजकीय इंटर कॉलेज डाकपत्थर विजयी रहा। वहीं अंडर-19 का पहला सेमीफाइनल मैच महर्षि अरविंद घोष इंटर कॉलेज डाकपत्थर और सरस्वती विद्या मंदिर स्कूल नई यमुना कॉलोनी डाकपत्थर के मध्य खेला गया, जिसमें महर्षि अरविंद घोष विजयी रहा। दूसरा सेमी फाइनल मैच आशा राम वैदिक इंटर कॉलेज और सरस्वती विद्या मंदिर स्कूल बाबूगढ़ के बीच खेला गया।