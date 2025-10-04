Language
    उत्तराखंड में दो दिन बारिश के साथ ओलावृष्टि और हिमपात का आशंका, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी

    By Vijay joshi Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Sat, 04 Oct 2025 05:30 AM (IST)

    उत्तराखंड में मानसून की विदाई के बाद भी बारिश जारी है। मौसम विभाग ने देहरादून समेत सात जिलों में हल्की बारिश की संभावना जताई है। रविवार से प्रदेश में दो दिन भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। कुछ जिलों में ओलावृष्टि और तेज हवाएं चलने की भी आशंका है जिसके लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किए गए हैं।

    जागरण संवाददाता, देहरादून। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। आंशिक बादलों के बीच धूप खिल रही है और कहीं-कहीं हल्की वर्षा का दौर बना हुआ है। मानसून की विदाई के बावजूद प्रदेश में वर्षा का क्रम नहीं थमा है। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के कारण पहाड़ से मैदान तक बौछारें पड़ रही हैं।

    मौसम विभाग के अनुसार, आज देहरादून समेत सात जिलों में आंशिक बादल छाये रहने और हल्की वर्षा के आसार हैं। वहीं, शेष जिलों में चटख धूप खिली रह सकती है। रविवार से प्रदेश में दो दिन भारी वर्षा की चेतावनी है।

    देहरादून समेत ज्यादातर क्षेत्रों में शुक्रवार को सुबह से चटख धूप खिली रही। हालांकि, दोपहर बाद कहीं-कहीं आंशिक बादल मंडराने लगे और दून में भी हल्की वर्षा दर्ज की गई। पर्वतीय क्षेत्रों में हल्की से मध्यम वर्षा के एक से दो दौर होने की सूचना है।

    खासकर कुमाऊं में कुछ क्षेत्रों में झमाझम वर्षा के दौर भी जारी हैं। हालांकि, इस बीच तापमान में फिर से वृद्धि दर्ज की गई। ज्यादातर क्षेत्रों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य से दो से तीन डिग्री सेल्सियस अधिक है।

    मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार, आज कुछ जिलों में हल्की वर्षा हो सकती है। हालांकि, ज्यादातर क्षेत्रों में मौसम शुष्क रह सकता है। रविवार को प्रदेश के कई जिलों में गरज के साथ भारी वर्षा का येलो अलर्ट है।

    वहीं, सोमवार को उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, देहरादून व हरिद्वार में कहीं-कहीं भारी से बहुत भारी वर्षा, चोटियों पर बर्फबारी, ओलावृष्टि व वर्षा के अति तीव्र से अत्यंत तीव्र दौर होने को लेकर आरेंज अलर्ट जारी किया गया है।

    इसके अलावा पिथौरागढ़, बागेश्वर, टिहरी, पौड़ी व नैनीताल जनपदों में कहीं-कहीं ओलावृष्टि व तीव्र वर्षा की आशंका है। कुछ क्षेत्रों में झोंकेदार हवाएं चलने के भी आसार हैं।