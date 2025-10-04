उत्तराखंड में दो दिन बारिश के साथ ओलावृष्टि और हिमपात का आशंका, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी

उत्तराखंड में मानसून की विदाई के बाद भी बारिश जारी है। मौसम विभाग ने देहरादून समेत सात जिलों में हल्की बारिश की संभावना जताई है। रविवार से प्रदेश में दो दिन भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। कुछ जिलों में ओलावृष्टि और तेज हवाएं चलने की भी आशंका है जिसके लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किए गए हैं।

जागरण संवाददाता, देहरादून। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। आंशिक बादलों के बीच धूप खिल रही है और कहीं-कहीं हल्की वर्षा का दौर बना हुआ है। मानसून की विदाई के बावजूद प्रदेश में वर्षा का क्रम नहीं थमा है। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के कारण पहाड़ से मैदान तक बौछारें पड़ रही हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मौसम विभाग के अनुसार, आज देहरादून समेत सात जिलों में आंशिक बादल छाये रहने और हल्की वर्षा के आसार हैं। वहीं, शेष जिलों में चटख धूप खिली रह सकती है। रविवार से प्रदेश में दो दिन भारी वर्षा की चेतावनी है।

देहरादून समेत ज्यादातर क्षेत्रों में शुक्रवार को सुबह से चटख धूप खिली रही। हालांकि, दोपहर बाद कहीं-कहीं आंशिक बादल मंडराने लगे और दून में भी हल्की वर्षा दर्ज की गई। पर्वतीय क्षेत्रों में हल्की से मध्यम वर्षा के एक से दो दौर होने की सूचना है।

खासकर कुमाऊं में कुछ क्षेत्रों में झमाझम वर्षा के दौर भी जारी हैं। हालांकि, इस बीच तापमान में फिर से वृद्धि दर्ज की गई। ज्यादातर क्षेत्रों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य से दो से तीन डिग्री सेल्सियस अधिक है।