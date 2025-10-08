'पीएम की अद्वितीय यात्रा विकास भारत के...', सीएम धामी ने मोदी के 24 वर्षों के कार्यकाल को सराहा

राज्य ब्यूरो, देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 24 वर्ष के सेवाकाल की अद्वितीय यात्रा को विकास और प्रगति के प्रतिबिंब के साथ विकसित भारत के संकल्प का मजबूत आधार बताया है।

इंटरनेट मीडिया पर अपनी पोस्ट में मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वर्ष 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। तब से ही वह लगातार सरकारों में प्रमुख की भूमिका में रहे हैं। मुख्यमंत्री व प्रधानमंत्री के रूप में उनके शासनकाल के 24 वर्ष पूरे हो चुके हैं और वह 25वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं।