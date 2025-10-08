'पीएम की अद्वितीय यात्रा विकास भारत के...', सीएम धामी ने मोदी के 24 वर्षों के कार्यकाल को सराहा
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 24 वर्षों के कार्यकाल को विकास और प्रगति का मजबूत आधार बताया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने पिछड़े शोषित और वंचितों के उत्थान से लेकर देश की सुरक्षा और आत्मनिर्भर भारत के सपने तक हर क्षेत्र में नए मानक स्थापित किए हैं। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत की वैश्विक पहचान को भी सराहा।
राज्य ब्यूरो, देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 24 वर्ष के सेवाकाल की अद्वितीय यात्रा को विकास और प्रगति के प्रतिबिंब के साथ विकसित भारत के संकल्प का मजबूत आधार बताया है।
इंटरनेट मीडिया पर अपनी पोस्ट में मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वर्ष 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। तब से ही वह लगातार सरकारों में प्रमुख की भूमिका में रहे हैं। मुख्यमंत्री व प्रधानमंत्री के रूप में उनके शासनकाल के 24 वर्ष पूरे हो चुके हैं और वह 25वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं।
मुख्यमंत्री धामी ने इंटरनेट मीडिया में लिखा कि इस अवधि में प्रधानमंत्री ने पिछड़े, शोषित और वंचितों के उत्थान से लेकर देश की सुरक्षा, आधुनिक विकास और आत्मनिर्भर भारत के सपने तक प्रत्येक पहल में नए मानक स्थापित किए हैं। यह केवल शासन का कालखंड नहीं, बल्कि भारत के पुनरुत्थान की गाथा है।
उनके कुशल नेतृत्व में भारत निरंतर वैश्विक मंच पर अपनी पहचान सशक्त कर रहा है। मुख्यमंत्री ने बाबा केदार से प्रार्थना की कि आने वाले वर्षों में भी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत प्रगति के नए अध्याय लिखता रहे।
