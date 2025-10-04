CM पुष्कर सिंह धामी से मिले महामंडलेश्वर स्वामी यतींद्रानंद गिरि महाराज, इन विषयों पर हुई बातचीत

राज्य ब्यूरो, देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से शुक्रवार को मुख्यमंत्री आवास में महामंडलेश्वर स्वामी यतींद्रानंद गिरि महाराज ने मुलाकात की। इस अवसर पर आध्यात्मिक, सामाजिक एवं राष्ट्रहित से जुड़े विभिन्न विषयों पर विस्तार से विचार-विमर्श हुआ।

मुख्यमंत्री धामी ने महामंडलेश्वर स्वामी यतींद्रानंद गिरि महाराज का स्वागत करते हुए कहा कि संत-महात्माओं के आशीर्वाद से समाज में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है।

उन्होंने कहा कि संत परंपरा ने सदैव राष्ट्र और समाज के उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। संतों का मार्गदर्शन हमें न केवल जीवन मूल्यों से जोड़ता है, बल्कि समाज में एकता और सद्भाव का संदेश भी देता है।