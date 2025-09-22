CM धामी ने खोल दिया खजाना! 2.49 करोड़ की लागत से बनेगा ये बड़ा प्रोजेक्ट; किसे मिलेगा फायदा?

मुख्यमंत्री धामी ने उत्तरकाशी जिले के तुनाल्का गांव में न्यायिक विभाग के आवास निर्माण के लिए 2.49 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने नाबार्ड द्वारा वित्त पोषित सिंचाई विभाग की 25 योजनाओं के लिए 69.13 करोड़ रुपये और दून पुस्तकालय एवं शोध केंद्र के लिए 1 करोड़ रुपये की अनुदान राशि स्वीकृत की है। यह निर्णय राज्य में विकास कार्यों को गति देगा।

सीएम ने विभिन्न योजनाओं के लिए स्वीकृत किए 72.62 करोड़।