CM धामी ने खोल दिया खजाना! 2.49 करोड़ की लागत से बनेगा ये बड़ा प्रोजेक्ट; किसे मिलेगा फायदा?
मुख्यमंत्री धामी ने उत्तरकाशी जिले के तुनाल्का गांव में न्यायिक विभाग के आवास निर्माण के लिए 2.49 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने नाबार्ड द्वारा वित्त पोषित सिंचाई विभाग की 25 योजनाओं के लिए 69.13 करोड़ रुपये और दून पुस्तकालय एवं शोध केंद्र के लिए 1 करोड़ रुपये की अनुदान राशि स्वीकृत की है। यह निर्णय राज्य में विकास कार्यों को गति देगा।
राज्य ब्यूरो, देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तरकाशी जिले के नौगांव विकासखंड के ग्राम तुनाल्का में न्यायिक विभाग के टाईप-2 के छह आवास और पहुंच मार्ग निर्माण के लिए 2.49 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत करने के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है।
इसके अलावा मुख्यमंत्री ने विभिन्न जिलों के अंतर्गत नाबार्ड से वित्त पोषित सिंचाई विभाग की 25 योजनाओं के लिए 69.13 करोड़ की धनराशि स्वीकृत करने के प्रस्ताव पर भी अनुमोदन दे दिया है।
उन्होंने माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत देहरादून में दून पुस्तकालय एवं शोध केंद्र के लिए राज्य आकस्मिकता निधि से एक करोड़ रुपये की अनुदान राशि भी स्वीकृत कर दी है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।