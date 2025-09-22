Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    CM धामी ने खोल दिया खजाना! 2.49 करोड़ की लागत से बनेगा ये बड़ा प्रोजेक्ट; किसे मिलेगा फायदा?

    By kedar dutt Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Mon, 22 Sep 2025 09:36 PM (IST)

    मुख्यमंत्री धामी ने उत्तरकाशी जिले के तुनाल्का गांव में न्यायिक विभाग के आवास निर्माण के लिए 2.49 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने नाबार्ड द्वारा वित्त पोषित सिंचाई विभाग की 25 योजनाओं के लिए 69.13 करोड़ रुपये और दून पुस्तकालय एवं शोध केंद्र के लिए 1 करोड़ रुपये की अनुदान राशि स्वीकृत की है। यह निर्णय राज्य में विकास कार्यों को गति देगा।

    prefferd source google
    Hero Image
    सीएम ने विभिन्न योजनाओं के लिए स्वीकृत किए 72.62 करोड़।

    राज्य ब्यूरो, देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तरकाशी जिले के नौगांव विकासखंड के ग्राम तुनाल्का में न्यायिक विभाग के टाईप-2 के छह आवास और पहुंच मार्ग निर्माण के लिए 2.49 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत करने के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इसके अलावा मुख्यमंत्री ने विभिन्न जिलों के अंतर्गत नाबार्ड से वित्त पोषित सिंचाई विभाग की 25 योजनाओं के लिए 69.13 करोड़ की धनराशि स्वीकृत करने के प्रस्ताव पर भी अनुमोदन दे दिया है।

    उन्होंने माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत देहरादून में दून पुस्तकालय एवं शोध केंद्र के लिए राज्य आकस्मिकता निधि से एक करोड़ रुपये की अनुदान राशि भी स्वीकृत कर दी है।