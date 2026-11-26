जागरण संवाददाता, देहरादून। जनगणना-2027 में अब परिवारों को प्रगणक के घर पहुंचने का इंतजार नहीं करना होगा। नागरिक 30 नवंबर तक स्व-गणना पोर्टल पर खुद अपने परिवार का विवरण दर्ज कर सकते हैं।

इसके बाद एक दिसंबर से प्रगणक घर-घर पहुंचकर जनसंख्या गणना करेंगे। जिलाधिकारी डा. आशीष चौहान ने जनपदवासियों से समयसीमा के भीतर स्व-गणना पूरी करने की अपील की है।



स्व-गणना की प्रक्रिया 30 नवंबर तक निर्धारित है। इसके बाद एक दिसंबर से चार जनवरी 2027 तक प्रगणक घर-घर जाकर गणना करेंगे। डीएम ने कहा कि नागरिक प्रगणक के आने का इंतजार करने के बजाय पहले ही परिवार की जानकारी आनलाइन दर्ज कर लें।