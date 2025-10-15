देहरादून में आधी रात बाद भी बार गुलजार, क्या बदल गए नियम?

जागरण संवाददाता, देहरादून। बीते वर्ष ओएनजीसी चौक हादसे के बाद देर रात तक सड़कों पर झूमते युवाओं की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने के लिए प्रशासन ने बारों पर भी शिकंजा कसा था। शनिवार और रविवार को बार खोलने के समय को रात 12 बजे से घटाकर अन्य दिनों की भांति 11 बजे कर दिया गया था। कुछ समय तक तो अब कुछ काबू में रहा, लेकिन अब हालात फिर पहले जैसे हो गए हैं।