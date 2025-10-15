Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    देहरादून में आधी रात बाद भी बार गुलजार, क्या बदल गए नियम?

    By Suman Semwal Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Wed, 15 Oct 2025 04:47 PM (IST)

    देहरादून में आधी रात के बाद भी बार खुले रहने से कई सवाल उठ रहे हैं। लोगों में नियमों में बदलाव की अटकलें तेज हैं, हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। बारों के देर रात तक खुले रहने से स्थानीय लोगों में सुरक्षा और शांति को लेकर चिंता बढ़ गई है।

    prefferd source google
    Hero Image

    आमतौर पर बारों को आधी रात तक बंद हो जाना चाहिए. Concept

    जागरण संवाददाता, देहरादून। बीते वर्ष ओएनजीसी चौक हादसे के बाद देर रात तक सड़कों पर झूमते युवाओं की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने के लिए प्रशासन ने बारों पर भी शिकंजा कसा था। शनिवार और रविवार को बार खोलने के समय को रात 12 बजे से घटाकर अन्य दिनों की भांति 11 बजे कर दिया गया था। कुछ समय तक तो अब कुछ काबू में रहा, लेकिन अब हालात फिर पहले जैसे हो गए हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    राजधानी दून में बार रात 12 बजे और इससे भी कहीं अधिक समय तक खुल रहे हैं। नियमों को दरकिनार करते हुए दो से ढाई बजे तक भी बार खुलने की सूचनाएं मिल रही हैं। जिस सर्किल बार में फायर शो के दौरान आग लगी, उस समय रात 12 बजे से अधिक का समय चल रहा था। यह स्थिति बताती है कि बार संचालक फिर से मनमानी पर उतर आए हैं।