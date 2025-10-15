देहरादून में आधी रात बाद भी बार गुलजार, क्या बदल गए नियम?
देहरादून में आधी रात के बाद भी बार खुले रहने से कई सवाल उठ रहे हैं। लोगों में नियमों में बदलाव की अटकलें तेज हैं, हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। बारों के देर रात तक खुले रहने से स्थानीय लोगों में सुरक्षा और शांति को लेकर चिंता बढ़ गई है।
जागरण संवाददाता, देहरादून। बीते वर्ष ओएनजीसी चौक हादसे के बाद देर रात तक सड़कों पर झूमते युवाओं की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने के लिए प्रशासन ने बारों पर भी शिकंजा कसा था। शनिवार और रविवार को बार खोलने के समय को रात 12 बजे से घटाकर अन्य दिनों की भांति 11 बजे कर दिया गया था। कुछ समय तक तो अब कुछ काबू में रहा, लेकिन अब हालात फिर पहले जैसे हो गए हैं।
राजधानी दून में बार रात 12 बजे और इससे भी कहीं अधिक समय तक खुल रहे हैं। नियमों को दरकिनार करते हुए दो से ढाई बजे तक भी बार खुलने की सूचनाएं मिल रही हैं। जिस सर्किल बार में फायर शो के दौरान आग लगी, उस समय रात 12 बजे से अधिक का समय चल रहा था। यह स्थिति बताती है कि बार संचालक फिर से मनमानी पर उतर आए हैं।
