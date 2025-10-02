Rishikesh में 'आई लव महादेव' पर बवाल, वीडियो सोशल मीडिया पर डालने पर जानलेवा हमला

ऋषिकेश में आई लव महादेव ट्रेंड पर वीडियो बनाने के कारण हिंदू रक्षा दल के पदाधिकारी पर हमला हुआ। विकास कश्यप नामक व्यक्ति ने शिकायत दर्ज कराई कि सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट करने के बाद उन्हें जान से मारने की धमकी मिली और उन पर धारदार हथियारों से हमला किया गया। पुलिस ने एक नामजद और बीस अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। जांच जारी है।

जागरण संवाददाता, ऋषिकेश। इंटरनेट मीडिया (सोशल मीडिया) पर आई लव महादेव ट्रेंड पर वीडियो बनाकर प्रसारित करने पर हिंदू रक्षा दल के पदाधिकारी पर धारदार हथियार से हमला किया गया। पुलिस ने एक नामजद और करीब बीस अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।

ऋषिकेश कोतवाली में दी तहरीर में विकास कश्यप निवासी गोविंद नगर परशुराम चौक ने बताया कि उन्होंने आई लव महादेव ट्रेंड पर इंटरनेट मीडिया पर एक वीडियो बनाई थी। उसके बाद उनकी दुकान पर एक दूसरे धर्म का युवक आया और उन्हें धमकाने लगा।

जान से मारने की धमकी गाली-गलौच करते हुए जान से मारने की धमकी दी। युवक ने उसके संगठन के बारे में अपशब्द कहते हुए कहा कि हिंदुत्व और गोसेवा की वह बात कह रहे हैं। विकास का कहना है कि उनसे युवक को अनदेखा कर दिया।