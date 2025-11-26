Language
    देहरादून और हल्द्वानी में 18 करोड़ से बिछेगा सीवर नेटवर्क, मुख्य सचिव ने मैपिंग करने के दिए निर्देश

    By Ashwani Kumar Tripathi Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Wed, 26 Nov 2025 09:38 AM (IST)

    देहरादून और हल्द्वानी में सीवर व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए 18 करोड़ रुपये का निवेश किया जा रहा है। 9.05 करोड़ रुपये की लागत से सीवर लाइनें बिछाई जाएंगी, जिससे जल निकासी की समस्या दूर होगी। सरकार का उद्देश्य शहरों में बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है, ताकि निवासियों को बेहतर जीवन मिल सके।

    देहरादून और हल्द्वानी में 18 करोड़ से बिछेगा सीवर नेटवर्क।

    राज्य ब्यूरो, देहरादून। प्रदेश में पेयजल निगम की विभिन्न सीवर लाइन परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की गई है। मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने मंगलवार को सचिवालय में हुई उच्च स्तरीय समिति की बैठक में हल्द्वानी में 9.48 करोड़ की अटल मार्ग (नवाबी रोड) में दुर्गा सिटी चौराहा से कालाढूंगी रोड ट्रंक सीवरेज योजना और देहरादून में 9.05 करोड़ की लागत की साकेत कॉलोनी, कनाल रोड में सीवरेज नेटवर्क कार्य को संस्तुति प्रदान की।

    मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि देहरादून में सीवर लाइन से अछूते क्षेत्रों के लिए सीवर प्लान प्राथमिकता से तैयार किया जाए। साथ ही पूरे देहरादून की मैपिंग करते हुए प्राथमिकता निर्धारित करने को कहा।

    मुख्य सचिव ने कहा कि पूरे देहरादून क्षेत्र में सीवर लाइन कनेक्टिविटी अंतिम छोर तक देना हमारा लक्ष्य होना चाहिए।

    इस दौरान मुख्य सचिव ने अधिकारियों से देहरादून शहर में सीवर लाइन की स्थिति की विस्तार से जानकारी ली। बैठक में सचिव शैलेश बगौली, डॉ. वी.षणमुगम व पेयजल निगम के उच्चाधिकारी उपस्थित रहे।