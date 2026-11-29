जागरण संवाददाता, देहरादून। शादी का झांसा देकर युवती के साथ शारीरिक संबंध बनाने और बाद में शादी की बात करने पर गाली-गलौच कर धमकी देने के आरोप में पटेलनगर कोतवाली पुलिस ने कथित पत्रकार को गिरफ्तार किया है।

युवती की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपित को देहराखास से दबोच लिया। पुलिस के अनुसार, पटेलनगर क्षेत्र निवासी एक युवती ने कोतवाली पटेलनगर में लिखित शिकायत देकर बताया कि रोहित छाबड़ा नाम के व्यक्ति ने उसे शादी का झांसा दिया था।