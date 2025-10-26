Language
    देहरादून एयरपोर्ट का शीतकालीन शेड्यूल जारी, इन बड़े शहरों के लिए उड़ान भरेंगी 23 फ्लाइट

    By Mahendra Singh Chauhan Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Sun, 26 Oct 2025 12:56 PM (IST)

    देहरादून एयरपोर्ट ने शीतकालीन समय सारणी जारी कर दी है, जिसके तहत 23 उड़ानें प्रमुख शहरों के लिए संचालित होंगी। इस नए शेड्यूल से कनेक्टिविटी में सुधार होगा और यात्रियों को बेहतर सुविधा मिलेगी। एयरपोर्ट प्रशासन यात्रियों को सुरक्षित और आरामदायक यात्रा अनुभव देने के लिए प्रतिबद्ध है।

    कुल चार विमानन कंपनियों की ओर से कुल 23 फ्लाइट का शेड्यूल जारी। आर्काइव

    संवाद सहयोगी, जागरण डोईवाला (देहरादून)। देहरादून हवाई अड्डे के एयरपोर्ट प्रबंधन की ओर से शनिवार को शीतकालीन फ्लाइट शेड्यूल जारी किया गया है। जिसमें कुल चार विमानन कंपनियों की ओर से कुल 23 फ्लाइट का शेड्यूल जारी किया गया है।

    एयरपोर्ट प्रशासन ने बताया कि इसमें दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, भुवनेश्वर, कुल्लू मनाली, अहमदाबाद, बेंगलुरु, लखनऊ, जयपुर आदि की उड़ाने शामिल है। इसमें इंडिगो की ओर से सर्वाधिक 16 फ्लाइट, एअर इंडिया की ओर से चार, एलाइंस एअर की ओर से दो और एअर इंडिया एक्सप्रेस की ओर से एक उड़ान शामिल की गई है।


    एयरलाइन, गंतव्य, आगमन, प्रस्थान, प्रभावी तिथि, दिन

    • इंडिगो, अहमदाबाद, सुबह 7.55, सुबह 8.30, 26 अक्टूबर, प्रतिदिन
    • एअर इंडिया, दिल्ली, सुबह 8:10, सुबह 8:40, 26 अक्टूबर, प्रतिदिन
    • एलाइंस एअर, दिल्ली- कुल्लू, सुबह 8:20, सुबह 8:45, 26 अक्टूबर, प्रतिदिन
    • इंडिगो, भुवनेश्वर, सुबह 8:25, सुबह 9:05, 28 अक्टूबर, मंगलवार, गुरुवार, शनिवार
    • इंडिगो, दिल्ली, सुबह 9:00, सुबह 9:35, 26 अक्टूबर, प्रतिदिन
    • इंडिगो, जयपुर, सुबह 9:45, सुबह 10:05, 26 अक्टूबर, प्रतिदिन
    • एअर इंडिया, मुंबई, सुबह 9:55, सुबह 10:25, 26 अक्टूबर,प्रतिदिन
    • इंडिगो, हैदराबाद, सुबह 11:10, सुबह 11:45, एक नवंबर, शनिवार
    • इंडिगो, हैदराबाद, सुबह 11:10, सुबह 11:45 पुणे, 26 अक्टूबर, शनिवार छोड़कर प्रतिदिन
    • इंडिगो, कोलकाता, दोपहर 12:10, दोपहर 12:50, 26 अक्टूबर, सोमवार, बुधवार ,शुक्रवार ,रविवार
    • इंडिगो, दिल्ली, दोपहर 12:30, दोपहर 01:05, 26 अक्टूबर, प्रतिदिन
    • एलाइंस एअर, कुल्लू मनाली-दिल्ली, दोपहर 12:45, दोपहर 01:15, 27 अक्टूबर, सोमवार, बुधवार, शुक्रवार
    • एअर इंडिया, मुंबई, दोपहर 02:20, दोपहर 02:55, 26 अक्टूबर, प्रतिदिन
    • इंडिगो, दिल्ली, शाम 3:20, शाम 03:55, 26 अक्टूबर, प्रतिदिन
    • एयर इंडिया एक्सप्रेस, बेंगलुरु, शाम 3:30, शाम 4:05, 26 अक्टूबर, प्रतिदिन
    • एअर इंडिया, दिल्ली, शाम 3:55, शाम 4:40, 26 अक्टूबर, प्रतिदिन
    • इंडिगो, लखनऊ, शाम 4:55, शाम 5:30, 26 अक्टूबर, प्रतिदिन
    • इंडिगो, पुणे-हैदराबाद, शाम 5:05, शाम 5:40, 26 अक्टूबर, शनिवार छोड़कर प्रतिदिन
    • इंडिगो, बेंगलुरु, शाम 5:20, शाम 5:55, 26 अक्टूबर, प्रतिदिन
    • इंडिगो, दिल्ली, शाम 5.55, शाम 6.30, 26 अक्टूबर, प्रतिदिन
    • इंडिगो, मुंबई, शाम 6.20, शाम 6.55, 26 अक्टूबर, प्रतिदिन
    • इंडिगो, जयपुर, शाम 6.55, शाम 7.15, 26 अक्टूबर, प्रतिदिन
    • इंडिगो, दिल्ली, शाम 7.10, शाम 7.45, 26 अक्टूबर, प्रतिदिन