देहरादून एयरपोर्ट का शीतकालीन शेड्यूल जारी, इन बड़े शहरों के लिए उड़ान भरेंगी 23 फ्लाइट

संवाद सहयोगी, जागरण डोईवाला (देहरादून)। देहरादून हवाई अड्डे के एयरपोर्ट प्रबंधन की ओर से शनिवार को शीतकालीन फ्लाइट शेड्यूल जारी किया गया है। जिसमें कुल चार विमानन कंपनियों की ओर से कुल 23 फ्लाइट का शेड्यूल जारी किया गया है।

एयरपोर्ट प्रशासन ने बताया कि इसमें दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, भुवनेश्वर, कुल्लू मनाली, अहमदाबाद, बेंगलुरु, लखनऊ, जयपुर आदि की उड़ाने शामिल है। इसमें इंडिगो की ओर से सर्वाधिक 16 फ्लाइट, एअर इंडिया की ओर से चार, एलाइंस एअर की ओर से दो और एअर इंडिया एक्सप्रेस की ओर से एक उड़ान शामिल की गई है।