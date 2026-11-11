दीपावली बाद हवा में सुधार, फिर भी Dehradun में सामान्य से 50 प्रतिशत से अधिक प्रदूषण

जागरण संवाददाता, देहरादून। दीपावली पर आतिशबाजी के बाद दून की हवा में तेजी से बढ़ा प्रदूषण का स्तर अगले दिन यानी नौ नवंबर को कुछ कम हुआ। हालांकि, गिरावट के बावजूद हवा दीपावली से पहले की स्थिति में नहीं पहुंच सकी है।

उत्तराखंड में थर्ड पार्टी वायु गुणवत्ता निगरानी के आंकड़ों के अनुसार, दीपावली के दिन आठ नवंबर को नेहरू कॉलोनी में एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआई) 237 और घंटाघर पर 272 पहुंच गया था। नौ नवंबर को इसमें क्रमशः 90 और 87 अंकों की गिरावट दर्ज की गई। इसके बावजूद दोनों केंद्रों पर एक्यूआई 100 के पार बना हुआ है।

एक नवंबर शुरू हुई थी निगरानी निगरानी के पहले दिन यानी एक नवंबर को नेहरू कॉलोनी में एक्यूआई 93 और घंटाघर पर 112 दर्ज किया गया था। नौ नवंबर को नेहरू कॉलोनी का AQI घटकर 147 और घंटाघर का 184 रह गया।

यानी दीपावली के दिन के मुकाबले दोनों केंद्रों पर प्रदूषण में करीब 38 और 32 प्रतिशत की कमी आई, लेकिन निगरानी शुरू होने के पहले दिन की तुलना में नेहरू कॉलोनी में अब भी 54 अंक और घंटाघर पर 72 अंक अधिक प्रदूषण दर्ज किया गया।

ऋषिकेश और टिहरी में भी आई मामूली गिरावट देहरादून के अलावा ऋषिकेश और टिहरी में भी दीपावली के अगले दिन वायु गुणवत्ता में सुधार दर्ज किया गया। ऋषिकेश में आठ नवंबर को एक्यूआई 128 था, जो नौ नवंबर को घटकर 123 रह गया।

वहीं टिहरी में यह 62 से घटकर 56 पर पहुंचा। दोनों शहरों में गिरावट के बावजूद निगरानी के पहले दिन के मुकाबले प्रदूषण का स्तर अधिक बना हुआ है। तीनों शहरों में नौ नवंबर की स्थिति निगरानी केंद्र - 1 नवंबर - 8 नवंबर - 9 नवंबर - 8 से 9 नवंबर में कमी

नेहरू कॉलोनी - 93 - 237 - 147 - 90

घंटाघर - 112 - 271 - 184 - 87

ऋषिकेश - 103 - 128 - 123 - 5

टिहरी - 44 - 62 - 56 - 6 दून यूनिवर्सिटी में 359 से घटकर 110 पर आया एक्यूआई दून यूनिवर्सिटी क्षेत्र में पीसीबी ने थर्ड पार्टी निगरानी नहीं कराई। यहां बोर्ड के पहले से स्थापित नियमित स्टेशन से आंकड़े प्रदर्शित होते रहे।