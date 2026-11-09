दीपावली के बाद लखनऊ की हवा हुई जहरीली, एक्यूआई 364 पहुंचा

जागरण संवाददाता, लखनऊ। दीपावली के दौरान राजधानी की हवा काफी खराब हो गई है। दीपावली के बाद लालबाग और तालकटोरा अलीगंज जैसे इलाकों की हवा बेहद खराब श्रेणी में पहुंच गई है। यहां वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 300 के पार हो गया।

प्रदूषण निगरानी केंद्रों के मुताबिक, लालबाग में दीपावली के बाद सोमवार को एक्यूआई का स्तर 364 तक पहुंच गया, जबकि तालकटोरा डिस्टिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर में एक्यूआई 311 से 312 के बीच रहा। अलीगंज के केंद्रीय विद्यालय क्षेत्र में एक्यूआई 299-300 के बीच रहा।