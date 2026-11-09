दीवाली के बाद दिल्ली में प्रदूषण का कहर, AQI ने तोड़ा पांच साल का रिकॉर्ड; धुएं की चादर में लिपटी राजधानी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली में रविवार को धूमधाम से दीवाली मनाई गई। दिल्लीवासियों ने जमकर आतिशबाजी की, जिसके कारण प्रदूषण का स्तर काफी ज्यादा बढ़ गया। पीटीआई रिपोर्ट के मुताबिक इस दीवाली ने पिछले पांच सालों के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। इस साल सबसे ज्यादा प्रदूषण वाली दीवाली रही।

दिल्ली में दीवाली पर औसत AQI 376 दर्ज किया गया। दीवाली के अगले दिन यानी सोमवार को स्थिति लगभग वैसी ही रही। सुबह 10 बजे तक पूरा शहर धुएं की चादर से ढका रहा, इस दौरान एक्यूआई 371 दर्ज किया गया। 2021 के बाद इस दीवाली में दर्ज किया गया एक्यूआई सबसे ऊंचे स्तर पर रहा।

गंभीर श्रेणी में पहुंचा वायु गुणवत्ता दिल्ली में 51 मॉनिटरिंग स्टेशनों पर दर्ज किए गए डेटा के मुताबिक 14 स्टेशनों पर वायु गुणवत्ता 'गंभीर श्रेणी' और बाकी स्टेशनों पर 'बहुत खराब' श्रेणी में दर्ज किया गया। जिसमें से सबसे ज्यादा एक्यूआई दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी में 439 दर्ज किया गया।