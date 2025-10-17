Dehradun Accident: ट्रैक्टर ट्राली ने बाइक में मारी टक्कर, बिजनौर के दो सगे भाई घायल

जागरण संवाददाता विकास नगर। कोतवाली सहसपुर अंतर्गत ग्राम कल्याणपुर के पास फोरलेन हाईवे पर दो मोटरसाइकिल सवार व्यक्तियों को एक अज्ञात ट्रैक्टर ट्राली द्वारा टक्कर मार कर गंभीर घायल कर दिया गया।

दुर्घटनाग्रस्त दोनों चोटिल व्यक्तियों को राहगीरो द्वारा प्राथमिक चिकित्सालय सहसपुर भेजा गया है। जिस में एक को गंभीर चोट लगी है तथा एक को मामूली चोटे आई है। मोटरसाइकिल सवार देहरादून से पौंटा जा रहे थे तथा ट्रैक्टर धर्मावाला की तरफ से आ रहा था। चोटिल दोनों भाई हैं, जिनके परिजनों को अवगत करा दिया गया है। आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।