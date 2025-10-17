Dehradun Accident: ट्रैक्टर ट्राली ने बाइक में मारी टक्कर, बिजनौर के दो सगे भाई घायल
देहरादून के सहसपुर में कल्याणपुर के पास एक अज्ञात ट्रैक्टर-ट्रॉली ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिससे दो सगे भाई घायल हो गए। राहगीरों ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया। पुलिस ने बताया कि घायल बिजनौर के रहने वाले हैं और देहरादून से पौंटा जा रहे थे। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आवश्यक कार्यवाही जारी है।
जागरण संवाददाता विकास नगर। कोतवाली सहसपुर अंतर्गत ग्राम कल्याणपुर के पास फोरलेन हाईवे पर दो मोटरसाइकिल सवार व्यक्तियों को एक अज्ञात ट्रैक्टर ट्राली द्वारा टक्कर मार कर गंभीर घायल कर दिया गया।
दुर्घटनाग्रस्त दोनों चोटिल व्यक्तियों को राहगीरो द्वारा प्राथमिक चिकित्सालय सहसपुर भेजा गया है। जिस में एक को गंभीर चोट लगी है तथा एक को मामूली चोटे आई है। मोटरसाइकिल सवार देहरादून से पौंटा जा रहे थे तथा ट्रैक्टर धर्मावाला की तरफ से आ रहा था। चोटिल दोनों भाई हैं, जिनके परिजनों को अवगत करा दिया गया है। आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।
वरिष्ठ उप निरीक्षक सहसपुर विकास रावत के अनुसार घायलों में शहजाद 29 व वाजिद पुत्र वहीद निवासीगण ग्राम गढ़ी थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर उत्तर प्रदेश शामिल है।
