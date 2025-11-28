एकता की विविधता के रंग में रंगा देहरादून, ध्वजारोहण और सामूहिक वंदे मातरम् से अभाविप अधिवेशन का शुभारंभ

जागरण संवाददाता, देहरादून। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) के राष्ट्रीय अधिवेशन के पहले दिन दून का परेड मैदान विविधता की अनूठी छटा से सराबोर दिखा। देशभर के विभिन्न राज्यों से पहुंचे छात्र-छात्राओं ने अपने-अपने पारंपरिक परिधानों में उपस्थित होकर ‘लघु भारत’ का भाव साकार किया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सुबह ध्वजारोहण के साथ अधिवेशन का औपचारिक शुभारंभ हुआ। इसके पश्चात एक स्वर में गाए गए सामूहिक वंदे मातरम् ने पूरे वातावरण को राष्ट्रभाव से भर दिया। प्रत्येक प्रांत के प्रतिनिधियों की सांस्कृतिक पहचान उनके वेशभूषा और समूह उपस्थिति में स्पष्ट झलक रही थी।