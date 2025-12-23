देहरादून में शेयर मार्केट में निवेश के नाम पर लगाया 1.30 करोड़ का चूना, WhatsApp ग्रुप में जोड़कर डेढ़ माह तक चली ठगी
साइबर ठगों ने पौड़ी के एक व्यक्ति से 1.30 करोड़ रुपये की ठगी की। ठगों ने पहले उन्हें वाट्सएप ग्रुप में जोड़ा और मुनाफे का लालच देकर डेढ़ माह तक ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, देहरादून। साइबर ठगों ने पौड़ी के रहने वाले एक व्यक्ति से 1.30 करोड़ रुपये की ठगी कर दी। ठगों ने उन्हें पहले वाट्सएप ग्रुप में जोड़ा और इसके बाद मुनाफे का लालच देकर डेढ़ माह तक ठगते रहे। उनके खातों में 30 करोड़ से अधिक की धनराशि दिखाई, लेकिन रकम निकालने की बात कहने पर वह और धनराशि जमा करने को बोलते रहे। इस मामले में साइबर क्राइम पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है।
पौड़ी निवासी सुरेश कुमार ने बताया कि वह सरकारी विभाग में कार्यरत हैं। अज्ञात व्यक्ति ने छह अक्टूबर को एक लिंक के माध्यम से उन्हें वाट्सएप ग्रुप से जोड़ा। इसमें शेयर मार्केट से संबंधित जानकारी दी जाती थी। ग्रुप के एडमिन कंपनी की सलाह पर निवेश कर मुनाफा कमाने की बात कहते थे। इसके बाद ठगों ने कहा कि डीबीएस ग्रुप तीन नवंबर से डेली ट्रेडिंग प्लान शुरू कर रहा है। जिसके माध्यम से रोज पांच प्रतिशत मुनाफे की बात कहीं गई।
साइबर ठगों ने कहा कि आपको इंटरनल इक्विटी खाते में रजिस्टर होना पड़ेगा। इसके बाद उन्होंने एक और लिंक भेजा, जो कि उन्होंने अपनी पत्नी के नाम से रजिस्टर किया। ठगों ने चार नवंबर से 18 दिसंबर के बीच लगभग 1.30 करोड़ रुपये जमा करवाए। उनके खाते में 30 करोड़ रुपये की धनराशि दिख रही थी, लेकिन जब उन्होंने रकम निकालनी चाही तो उन्होंने और धनराशि जमा करने की बात कही। पीड़ित ने बताया कि वह जिंदगीभर की कमाई दे चुके हैं और कुछ रकम अपने दोस्तों की भी लगाई है।
