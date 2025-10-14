Language
    Uttarakhand Crime: देहरादून में आठवीं कक्षा के छात्र ने की आत्महत्या, सुसाइड नोट बरामद; कम नंबर आने को मान रहे वजह

    By Shivam Yadav Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Wed, 15 Oct 2025 12:01 AM (IST)

    देहरादून के क्लेमेनटाउन में एक 12 वर्षीय छात्र ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक के पास से एक सुसाइड नोट मिला है, जिसमें उसने अपने परिवार के लिए प्यार व्यक्त किया है, लेकिन आत्महत्या का कारण नहीं बताया है। आशंका है कि परीक्षा में कम नंबर आने के कारण उसने यह कदम उठाया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। छात्र आर्मी स्कूल में आठवीं कक्षा में पढ़ता था।

    जागरण संवाददाता, देहरादून। क्लेमेनटाउन क्षेत्र में 12 साल के बच्चे ने फांसी लगाकर जान दे दी। मृतक के पास से एक सुसाइड नोट मिला है जिसमे बच्चे ने लिखा है, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं लेकिन खुदकुशी का कारण नहीं लिखा। बताया जा रहा कि नंबर कम आने से बच्चे ने यह कदम उठाया है।

    क्लेमेनटाउन थानाध्यक्ष मोहन सिंह ने बताया कि मंगलवार की शाम वेलमेड अस्पताल से एक बच्चे की खुदकुशी की सूचना मिली थी। सूचना के संबंध में अस्पताल में जाकर जानकारी की गई तो पता चला कि 12 वर्षीय बच्चा सोयम जोकि मूल निवासी नागपुर महाराष्ट्र वर्तमान निवासी क्लेमेनटाउन उम्र 12 वर्ष आर्मी स्कूल में आठवीं में पढ़ता था।

    मंगलवार को बच्चे ने अपने कमरे में पर्दे की रॉड पर चुन्नी का फंदा लगाकर फांसी लगा दी। घटना के समय कमरे में कोई नहीं था। मृतक की माता घर पहुंची तो बेटे को फंदे से नीचे उतारा। बेटे को तुरंत वेलमेड अस्पताल लेकर गई, जहां पर चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक के पिता आर्मी से सेवानिवृत हैं जोकि करीब एक माह से अपने गांव नागपुर जा रखे हैं।

     