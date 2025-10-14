Uttarakhand Crime: देहरादून में आठवीं कक्षा के छात्र ने की आत्महत्या, सुसाइड नोट बरामद; कम नंबर आने को मान रहे वजह

जागरण संवाददाता, देहरादून। क्लेमेनटाउन क्षेत्र में 12 साल के बच्चे ने फांसी लगाकर जान दे दी। मृतक के पास से एक सुसाइड नोट मिला है जिसमे बच्चे ने लिखा है, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं लेकिन खुदकुशी का कारण नहीं लिखा। बताया जा रहा कि नंबर कम आने से बच्चे ने यह कदम उठाया है।

क्लेमेनटाउन थानाध्यक्ष मोहन सिंह ने बताया कि मंगलवार की शाम वेलमेड अस्पताल से एक बच्चे की खुदकुशी की सूचना मिली थी। सूचना के संबंध में अस्पताल में जाकर जानकारी की गई तो पता चला कि 12 वर्षीय बच्चा सोयम जोकि मूल निवासी नागपुर महाराष्ट्र वर्तमान निवासी क्लेमेनटाउन उम्र 12 वर्ष आर्मी स्कूल में आठवीं में पढ़ता था।