देहरादून में एटीएम के अंदर सड़ रहा था शव, किसी को कानों-कान नहीं हुई खबर

जागरण संवाददाता, देहरादून। सहारनपुर चौक स्थित एटीएम के अंदर एक व्यक्ति का शव मिला है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पहचान के लिए कोरोनेशन अस्पताल में रखवा दिया है। अभी तक मृतक की पहचान नहीं हो पाई है।

पुलिस अब तक यह मान रही है कि मृतक कोई नशेड़ी हो सकता है। शहर कोतवाल प्रदीप पंत ने बताया कि गुरुवार को सूचना मिली कि सहारनपुर चौक स्थित आइडीबीआइ बैंक के एटीएम बूथ के अंदर से बदबू आ रही है।

सूचना पर तत्काल पुलिस टीम मौके पर भेजी गई, तो पता चला कि एटीएम बूथ के अंदर एक व्यक्ति मृत अवस्था में पड़ा हुआ था। तत्काल एंबुलेंस बुलाकर मृतक के शव को कोरोनेशन अस्पताल भिजवाया गया। उन्होंने बताया कि एटीएम अक्सर खराब रहता है ऐसे में लोग कम ही इस एटीएम का इस्तेमाल करते हैं।