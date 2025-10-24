Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    देहरादून में एटीएम के अंदर सड़ रहा था शव, किसी को कानों-कान नहीं हुई खबर

    By Soban Singh Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Fri, 24 Oct 2025 01:55 PM (IST)

    देहरादून के सहारनपुर चौक स्थित एक एटीएम में एक व्यक्ति का शव मिला। पुलिस ने शव को पहचान के लिए अस्पताल में रखवाया है। मृतक की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है, और पुलिस को संदेह है कि वह नशेड़ी हो सकता है। एटीएम बूथ से दुर्गंध आने पर पुलिस को सूचना मिली थी।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, देहरादून। सहारनपुर चौक स्थित एटीएम के अंदर एक व्यक्ति का शव मिला है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पहचान के लिए कोरोनेशन अस्पताल में रखवा दिया है। अभी तक मृतक की पहचान नहीं हो पाई है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पुलिस अब तक यह मान रही है कि मृतक कोई नशेड़ी हो सकता है। शहर कोतवाल प्रदीप पंत ने बताया कि गुरुवार को सूचना मिली कि सहारनपुर चौक स्थित आइडीबीआइ बैंक के एटीएम बूथ के अंदर से बदबू आ रही है।

    सूचना पर तत्काल पुलिस टीम मौके पर भेजी गई, तो पता चला कि एटीएम बूथ के अंदर एक व्यक्ति मृत अवस्था में पड़ा हुआ था। तत्काल एंबुलेंस बुलाकर मृतक के शव को कोरोनेशन अस्पताल भिजवाया गया। उन्होंने बताया कि एटीएम अक्सर खराब रहता है ऐसे में लोग कम ही इस एटीएम का इस्तेमाल करते हैं।

    माना जा रहा है कि कोई नशेड़ी एटीएम के अंदर गया, जहां उसकी मृत्यु हो गई। इस दौरान एटीएम के अंदर कोई नहीं गया, जिसके कारण घटना की पुलिस को सूचन नहीं मिल पाई। मृतक के शव को पहचान के लिए कोरोनेशन अस्पताल में रखवा दिया है।