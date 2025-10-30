साइबर सुरक्षा के लिए मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारियों की भूमिका अहम, कार्यशाला में हुई चर्चा

राज्य ब्यूरो, देहरादून। प्रदेश के सभी सरकारी विभागों में साइबर हमलों से सुरक्षा के लिए मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी (सीआइएसओ) की भूमिका सबसे अहम है। ये अधिकारी यदि हमलों के दौरान समय रहते जरूरी कदम उठाएं तो न केवल साइबर हमलों से बचा जा सकता है बल्कि विभाग का डाटा भी सुरक्षित रखा जा सकता है। साथ ही विभागीय कार्मिकों की जागरूकता भी साइबर हमलों को न्यूनतम करने में सहायक साबित हो सकती हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें



बुधवार को आइटीडीए के राज्य साइबर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल की ओर से सभी विभागों के सीआइएसओ को साइबर सुरक्षा के विषय में जानकारी देने के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए आइटीडीए के निदेशक आलोक कुमार पांडेय ने कहा कि मौजूदा समय में साइबर की दुनिया में जागरूक होना बेहद जरूरी है।

साइबर हमलों से व्यवस्था को पटरी से उतरने में समय नहीं लगता। इसके लिए जरूरी है कि सभी सीआइएसओऔर कार्मिक नवीनतम जानकारी से अपडेट रहें। यूकास्ट के महानिदेशक प्रो दुर्गेश पंत ने कहा कि साइबर डाटा से पूरी दुनिया जुड़ी हुई है। सभी को साइबर सुरक्षा और इसके लिए एहतियात बरतने के नियमों की जानकारी होनी चाहिए।