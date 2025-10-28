देहरादून में साइबर ठग ने महिला को बनाया निशाना, फिक्स डिपॉजिट तोड़कर खाते से उड़ाए 2.21 लाख रुपये
देहरादून में एक महिला साइबर ठगी का शिकार हुई। धोखेबाजों ने फिक्स्ड डिपॉजिट तोड़ने का बहाना बनाकर उसके खाते से 2.21 लाख रुपये निकाल लिए। महिला ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। साइबर सेल की मदद से ठगों को पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है।
जागरण संवाददाता, विकासनगर। कोतवाली अंतर्गत लक्ष्मणपुर की एक महिला के बैंक खाते से साइबर ठग ने फिक्स डिपॉजिट तोड़कर दो लाख 21 हजार 470 रुपये निकाल लिए। पीड़िता की तहरीर पर कोतवाली विकासनगर में अज्ञात लोगों के खिलाफ साइबर ठगी का मामला दर्ज किया गया है।
लक्ष्मणपुर निवासी रीमा गर्ग ने कोतवाली विकासनगर में दी तहरीर के जरिये पुलिस को बताया कि उसका बचत खाता कैनरा बैंक में है। यह खाता उसने हरियाणा में खुलवाया था। 18 अप्रैल 2025 को शाम 3.35 से 4.10 बजे के बीच उसके खाते से उसकी जानकारी के बगैर किसी अनजान व्यक्ति ने फिक्स डिपॉजिट तोड़कर रकम निकाल ली।
उसके मोबाइल पर बैंक खाते से दो ट्रांजेक्शन के माध्यम से धनराशि निकालने का मैसेज आया। पहली ट्रांजेक्शन में 150980 रुपये और दूसरी ट्रांजेक्शन में 70490 रुपये निकाले गए। उसने इस बारे में साइबर थाने में भी शिकायत दर्ज कराई थी।
उसने एक मोबाइल नंबर का जिक्र करते हुए पुलिस को बताया कि 18 अप्रैल को उसके वाट्सएप पर एक मैसेज आया, जिसमें एक लिंक था। लिंक पर क्लिक करने के बाद ही उसके खाते से धनराशि निकाल ली गई। कोतवाल विनोद गुसाईं के अनुसार अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। साइबर ठगों का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।