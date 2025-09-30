साइबर ठगी का नया तरीका, 'सोट डन' कंपनी के नाम पर टास्क पूरा करने के नाम पर 1.37 लाख उड़ाए

Language
    By Sakshi Gupta Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Tue, 30 Sep 2025 09:58 PM (IST)

    विकासनगर में साइबर ठगी का मामला सामने आया है। सहसपुर कोतवाली क्षेत्र के एक व्यक्ति को निवेश का लालच देकर 137099 रुपये ठग लिए गए। पीड़ित रजत कुमार को टेलीग्राम पर एक लड़की ने इन्वेस्टमेंट का झांसा दिया और टास्क पूरे करने के नाम पर पैसे ऐंठ लिए। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    'सोट डन' कंपनी के नाम पर टास्क पूरा करने के नाम पर 1.37 लाख उड़ाए।

    जागरण संवाददाता, विकासनगर। सहसपुर कोतवाली अंतर्गत मेदनीपुर बद्रीपुर के एक व्यक्ति से साइबर ठग ने निवेश में लाभ का झांसा देकर 137,099 रुपये की धनराशि ठग ली। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ साइबर ठगी का मामला दर्ज किया है।

    पीड़ित रजत कुमार पुत्र राजपाल ने साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन देहरादून को भेजी शिकायत में कहा कि उसे एक लडकी का मैसेज आया। टेलिग्राम पर उसने इनवेसमेट कर कमाने का तरीका बताया था। उसने वही किया जो उन्होंने करने को कहा। उन्होंने कंपनी का नाम सोट डन बताया था।

    उन्होंने बोला उसे तीस टास्क पूरे करने हैं, तो आपके खोते मे पैसे आ जाएगे। उसने 23 सितंबर को 10,100 रुपये लगाने को कहा। टास्क पूरे होने पर उन्होंने बोला कि पैसा निकाल लो, उसके खाते में 15217 रुपये आ गये तो अगले दिन उन्होंने इंवेट निकाला तो उन्होंने उसे कहा कि 40 हजार रुपये लगाकर करीब दोगुने कमा सकते हो। 25 सितम्बर को उसने पैसे डाले। इस बार उसे 26 टास्क पूरे करने थे।

    टास्क में 97099 का माइनस दिखाया गया तो उन्होंने बोला अगर टास्क पूरे नहीं हुए तो पैसे नहीं निकल पाएंगे। उसने 97099 रुपये उनके खाते में डाल दिए। जिसके खाते में रुपया डाला गया, उसका नाम संजय मिरसि व जितेन्द्र है। इन दोनों के खाते में उसने 137099 रुपये डाले।

    फिर उसने टास्क पूरे करने की कोशिश की, लेकिन इस बार 242966 माइनस दिखाया गया। उन्होंने बोला अगर आपको टास्क पूरे करने हैं तो 242966 रुपये खाते में डालने होंगे। शक होने पर उसने पता किया तो पता चला कि यह कोई कंपनी कर्मी नहीं हैं, बल्िक साइबर ठग हैं। एसएसआई विकास रावत के अनुसार मामले की जांच की जा रही है।