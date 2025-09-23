Language
    वॉट्सएप से बिछाया जाल और टेलीग्राम से जोड़कर खाता कर दिया खाली, गूगल रिव्यू का झांसा देकर 70 लाख ठगे

    By Soban singh Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Tue, 23 Sep 2025 09:41 AM (IST)

    साइबर ठगों ने हरिद्वार के एक बेरोजगार व्यक्ति को गूगल रिव्यू पर वेतन का लालच देकर 70.31 लाख रुपये ठग लिए। व्हाट्सएप और टेलीग्राम के माध्यम से जाल बिछाकर ठगों ने पीड़ित को कार्रवाई के डर से इतना डराया कि उसे 40 लाख रुपये का लोन लेना पड़ा। साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है और पुलिस जांच कर रही है।

    प्रस्तुतीकरण के लिए सांकेतिक तस्वीर का प्रयोग किया गया है।

    जागरण संवाददाता, देहरादून। साइबर ठगों ने हरिद्वार के व्यक्ति को गूगल रिव्यू पर वेतन देने का झांसा देकर उनसे 70.31 लाख रुपये ठग लिए। ठगों ने उन्हें वाट्सएप पर मैसेज भेजकर पहले प्रलोभन दिया और फिर टेलीग्राम लिंक भेजकर उन्हें जोड़ा।

    आरोपितों ने पीड़ित को इतना डराया कि कार्रवाई से बचने के लिए उन्हें 40 लाख रुपये का लोन तक लेना पड़ा। इस मामले में साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है।

    वाट्सएप पर मैसेज दिया प्रलोभन, फिर टेलीग्राम से जोड़ा और खाते कर दिए खाली

    हरिद्वार के सिडकुल निवासी विकास ने बताया कि दो सितंबर 2025 को उन्हें वाट्सएप पर मैसेज आया, जिसमें गूगल में रिव्यू देने पर मोटा वेतन देने का झांसा दिया गया। शिकायकर्ता ने बताया कि पहले वह प्राइवेट नौकरी करते थे और इस समय बेरोजगार हैं, इसलिए वह काम करने के लिए राजी हो गए। ठगों ने उन्हें टेलीग्राम लिंक के माध्यम से उन्हें ज्वाइन कराया।

    टेलीग्राम पर दिए टास्क

    टेलीग्राम लिंक सीएमई ग्रुप कंपनी के दिखाए गए। सीएमई ग्रुप की सदस्य इशिका पटेल ने टेलीग्राम टास्क के लिए कहा और 15000 देने के लिए कहा, जोकि उन्होंने दिए खाते में ट्रांसफर कर दिए। आरोपितों ने उन्हें कुछ फर्जी दस्तावेज वेबसाइट पर दिखाकर विश्वास दिलाया कि वह कंपनी के माध्यम से निवेश करते हैं तो उन्हें 50 प्रतिशत मुनाफा मिलेगा। इसके बाद उन्हें टेलीग्राम लिंक से दूसरे ग्रुप में जोड़ा गया।

    कार्रवाई का खौफ दिखाकर फंसाते रहे, बचने के लिए लिया 40 लाख रुपये का लोन

    रकम निवेश करने के बाद जब उन्होंने बीच में मुनाफा निकालना चाहा तो ठगों ने उन्हें ऐसा करने से मना कर दिया और फाइनेंशियल विभाग से संपर्क करने को कहा। यहां उनसे कहा गया कि आपका क्रेडिट स्कोर कम है, ऐसे में आठ लाख रुपये देकर क्रेडिट स्कोर बढ़ाना होगा और विश्वास दिलाया कि रकम जमा करने के बाद वह सारी धनराशि निकाल सकेंगे। आठ लाख रुपये जमा करने के बाद भी उनकी रकम नहीं निकल पाई और उनसे टैक्स मांगा गया।

    पूरी जिंदगी की जमा पूंजी ट्रांसफर कर दी

    टैक्स नहीं देने पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी। इस तरह ठगों ने उनसे 70.31 लाख रुपये जमा करवा दिए। इसके बाद उन्हें ठगी का एहसास हुआ। रकम जमा करने के लिए उन्होंने 40 लाख रुपये लोन भी लिया था और पूरी जिंदगी की जमा पूंजी साइबर ठगों के खातों में ट्रांसफर कर दी।