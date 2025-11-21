उत्तराखंड में तैनात होंगे 350 से अधिक साइबर फोरेंसिक कमांडो, अपराध पर लगेगा लगाम

राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून। प्रदेश में बढ़ते साइबर अपराधों को देखते हुए हर थाने में साइबर फारेंसिक कमांडो तैनात किए जाएंगे। इनका कार्य थाना क्षेत्र में होने वाले अपराधों की आधुनिक तकनीकों के जरिये जांच करना रहेगा। योजना के पहले चरण में हर थाने में दो-दो साइबर फारेंसिक कमांडो तैनात होंगे। इसके लिए सूचना प्रौद्योगिकी की पृष्ठभूमि वाले पुलिस कर्मियों में से ही 350 कार्मिकों का चयन किया जाएगा।



प्रदेश में साइबर अपराध की घटना लगातार बढ़ रही है। प्रतिदिन ऐसे मामले आ रहे हैं जिसमें साइबर अपराधी नये-नये तरीकों से आमजन की जिंदगीभर की कमाई एक झटके में साफ कर दे रहे हैं। इन प्रकरणों को देखते हुए प्रदेश में इसके लिए साइबर क्राइम यूनिट बनाई गई है। यह पूरे प्रदेश में साइबर अपराधों की जांच कर रही है। अब प्रदेश में भारत न्याय संहिता लागू हो गई है तो हर अपराध की जांच थाना स्तर से करना भी जरूरी है।

